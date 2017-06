Herečku Silviu Šuvadovú odmietajú režisérku pre nesúmernú postavu: Čo je za tým?

V poslednom čase je Šuvadová prepieraná nielen pre svoju vášeň k spiritualizmu, no viac ako inokedy sa polemizuje o jej vychudnutej postave. Kým jeden tábor je stotožnený s tým, že telo herečky je až príliš štíhle, druhý tvrdí, že krivky známej brunetky sú plnoštíhle. Práve posledný spomínaný fakt sa dostal Silvii do uší najmä za veľkou mlákou. Ako však svoju líniu vidí éterická kráska?

„Mám zvláštnu postavu. Hoci mnohí písali, že som chudá, pravda je, že vrchnú časť tela mám útlejšiu a spodnú väčšiu. Mám proste boky a zadok. Je to ženské, ale určite nie anorektické, ako písali poniektoré médiá,“ ozrejmuje herečka.

„Pamätám si, že som raz v Prahe robila reklamu a vtedy som mala 52 kíl, no teraz mám mimochodom 57. Režiséri, ktorí to vtedy točili, mi povedali, že mám veľký zadok. Keď som bola na modelingovom kastingu v USA, tak mi povedali, že by som mala od pása dole schudnúť. Preto je pre mňa zvláštne čítať o sebe, že som chudá, keď druhá strana tvrdí, že by som mala niečo robiť so svojím zadkom,“ povedala na rovinu Silvia.

Bez striktného jedálneho lístka

Ak by ste si mysleli, že za krivkami známej herečky stojí tvrdá diéta, realita je úplne iná. Silvia si v pohode dopraje jedlo aj o polnoci. „Nemám rada červené mäso. Jem hlavne vtedy, keď mám chuť. Najradšej jem o polnoci. (úsmev) Hlavne sa neprejedám a jem v ten moment, keď moje telo potrebuje energiu. Nemám však rada situácie, keď ma niekto do jedla núti. A preto neobľubujem povinné jazdy, ako sú spoločné obedy. Moje telo má zvláštne hodiny. Ako sa hovorí, že ženské prsia dokážu byť vplyvom mesiaca väčšie a menšie, tak rovnako to je aj v prípade ľudského tela. Výrazne teda záleží na tom, kde sa konkrétne žena nachádza. Mám preto pocit, že pre mňa je každý deň špecifický, a keď je spln, moje telo sa nachádza v rozličných fázach. Veľmi som sa ho teda naučila počúvať. Plus som sa naučila nabíjať jedlo energiou, tak ako aj rytmus,“ dodala s úsmevom.