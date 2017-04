Hilmerová sa rozcítila a vyšla s pravdou von: Komu vďačím za to, že som v SND!

Po návrate z materskej dovolenky sa Monika vrhla opäť naplno do práce. A uplynulý víkend si pripomenula svoje krásne divadelné výročie. Presne 14 rokov na doskách, ktoré znamenajú svet.

„Ďakujem do neba najmä vám, pán Slezáček, lebo ste ma do SND zavolali a prijali, a aj tebe Peter Mankovecký, lebo si mi dobre poradil, aby som to miesto určite zobrala. Veľmi si vážim, že môžem byť v hereckom súbore SND, je to pre mňa česť,“ zaspomínala si Monika prostredníctvom sociálnej siete.