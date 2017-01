Puškárová otvorene o tehotenstve: Mená sme už vybrali

Moderátori síce medzi sviatkami trávili všetky večery v práci, ale druhého januára vyrazili tradične s veľkou partiou do Terchovej na lyžovačku. „Tento rok sa svojej lyžiarskej vášne musím s radosťou vzdať, ale budem aspoň pod kopcom rozdávať teplý čaj,“ prezradila nám pred odchodom Zlatica, ktorá je v piatom mesiaci.

Bruško už nezapriete. Čo ste si ešte okrem lyží museli odoprieť?

Nič. Priznám sa, že miestami aj zabúdam, že som tehotná. Netrápili ma nevoľnosti ani únava. Skôr naopak, energie mám na rozdávanie. Každé tehotenstvo je však lotéria, takže čo platí dnes, to zajtra nemusí. Aj preto som vo vyjadreniach skôr rezervovaná. Pevne však verím, že aj tentoraz mi bude príroda nápomocná.

Bolo druhé tehotenstvo plánované?

Áno, pretože deti sú pre nás životné šťastie. Keď ste zdravý, celý svet je váš, keď však ochoriete alebo zostarnete, svet vás opustí a obyčajne zostane pri vás iba rodina. Navyše, svet podľa Lea je pre mňa neskutočne obohacujúci a tento rozkošný život malých detí som ešte nechcela opustiť. Viem, akú cenu má rodina, aj preto sme sa tejto správe veľmi potešili.

Premýšľali ste už nad menom?

Mená už máme viac-menej vybrané, hoci najbližší ešte ponúkajú rôzne iné varianty. Pri Leonkovi som to mala jednoduché, lebo Leonarda som chcela od strednej školy. Teraz je to komplikovanejšie, ale uvidíme, čo ma do mája ešte inšpiruje. Nevieme ani to, či to bude chlapček alebo dievčatko. Nie je to však pre nás podstatné. Každý si želá iba zdravé dieťatko.

Čo s vami robia tehotenské hormóny?

Nič. Môj život sa zmenil iba čarom očakávania. Určite mnohé mamy potvrdia, že druhé tehotenstvo je už poznačené starostlivosťou o rodinu a každodennými povinnosťami v súvislosti s deťmi. Aj preto prebieha akosi rýchlejšie. Stále chodím s Leom na hokejové a tenisové tréningy, cvičím, pracujem. Keď je všetko v poriadku, tehotenstvo nie je žiadna choroba.

Rozmaznáva vás Patrik počas tehotenstva?

Našťastie, okolie je ku mne pozorné aj bez toho, aby som bola tehotná. Paťo je starostlivý otec a je pre mňa veľmi vzácne vidieť, ako si užíva otcovstvo.

A čo tehotenské chúťky? Chutí vám teraz oveľa viac?

Hoci na to nevyzerám, celý život jem pomerne dosť. Uprednostňujem však domácu zdravú stravu, zeleninu z našej záhrady a mäso z domácich chovov. Moji rodičia sú náruživí záhradkári aj chovatelia, takže máme domáce zajace aj hydinu a je to veľký rozdiel. Aj keď pracujeme, snažím sa vždy navariť obed, ktorý si berieme so sebou, pretože hladná bývam nebezpečná. A teraz som hladná pomerne často.

Určite ste si teda aj v tomto zmysle užili Vianoce. Čo ste piekli?

Od detstva zvyčajne pečiem bábovku, linecké koláče, medvedie labky a veľmi rada mám šuhajdy, ktoré robí moja stará mama. Ja si pochutnám už aj na samotnom ceste, takže musím mať pri sebe dozor, aby som ich nezjedla surové. Nie som však typ, ktorý cez Vianoce zje všetko, čo vidí. Aj tradičné jedlá sa dajú pripraviť chutne a zdravo, preto som po Vianociach nikdy nemusela zhadzovať nadbytočné kilá.

Ako vyzerala vaša štedrovečerná večera?

Sviatky prežívame každý rok na dedine pri teplom kozube, s mojimi rodičmi a ešte stále čipernou osemdesiatsedemročnou starou mamou. Moja mama je najlepšia kuchárka, takže ja v kuchyni vždy len asistujem, aranžujem, zdobím a pripravujem slávnostnú tabuľu. Mávame kapra, ktorého už tradične vyloví môj svokor.

A keďže aj Paťo je rybár, na stole nechýba ani vyprážaný sumec. K tomu klasický zemiakový šalát z domácej jogurtovej majonézy. Podáva sa aj kapustnica so slivkami, s hríbmi a so sušenými jablkami. Pod obrusom nesmú chýbať šupinky z kapra pre šťastie a po večeri krájame jablko, aby ak sa raz niekto stratí, našiel v živote správnu cestu.

Stretáva sa Patrik na Štedrý deň aj so svojimi staršími synmi?

Áno. Paťko a Samko sú súčasťou nášho života, takže Paťo s naším Leom idú za nimi aj za svokrovcami. Poobede sa vracajú aj so Samkom zase k nám. No a potom už tradične pomáhajú s vyjedaním všetkého, čo nájdu.

Po večeri sa hrávame spoločenské hry, ktoré nás všetkých dokážu perfektne zabaviť až do polnoci. A kto nezaspí, ten ide na polnočnú omšu. Keď je sneh, zima a tma, kostol má špeciálne na sviatky silné čaro.

Čo vás pod vianočným stromčekom najviac prekvapilo?

Tento rok som okrem materiálnych darov dostala od Paťa aj špeciálny dar v podobe básne od R. Kiplinga AK. Je to silná, múdra báseň s nádhernými životnými myšlienkami, odporúčam ju aj vašim čitateľom. Obdivuhodne sa ju naučil naspamäť a jeho prednes bol pre mňa popri Leovej detskej radosti najsilnejší vianočný zážitok.

Vráťme sa ešte k vášmu tehotenstvu. Zvažovali ste amniocentézu, teda odber plodovej vody, keďže budete rodiť mesiac pred štyridsiatkou?

Čakám ešte na jedno vyšetrenie. Ak bude v poriadku, na amniocentézu nepôjdem.

Máte už vybratého pôrodníka, ktorému dôverujete?

Mám skvelú pôrodníčku MUDr. Dášu Kozolkovú, ktorej odbornosti plne dôverujem. Zdravotníctvo je v zlej kondícii, ale popritom sa často zabúda na mnohých špičkových lekárov, ktorí aj v ťažkých podmienkach robia zázraky. Už roky osobne podporujem mnohé charitatívne projekty, chodievam do nemocníc a často obdivujem nasadenie celého personálu.

Odložili ste si po Leovi oblečenie alebo budete investovať do nového bábätkovského šatníka?

Veľa vecí som rozdala alebo darovala ľuďom, ktorí majú ťažké osudy. S tým si však ťažkú hlavu nerobím. Pri Leovi som mala obavy z toho, čo ma čaká, teraz to viem, preto sa nikam neponáhľam. Na výbavičku mám ešte veľmi veľa času.

Aj na túto otázku je ešte asi priskoro, ale predsa len, ak bude všetko v poriadku, kedy sa chystáte vrátiť po pôrode do práce?

Vedeniu Markízy som vďačná za perfektný prístup. Už roky mám v Markíze skvelé zázemie, vďaka ktorému si môžem plniť pracovné sny. Máme predbežnú dohodu, ale všetko bude závisieť od mojej súkromnej situácie.

Poďme ešte k otázke výchovy. Ste rodič, ktorý prísne dbá na režim, ale vidíte s odstupom času, že na niektorých veciach netreba nástojiť?

Pri Leovi som sa spoľahla na rady svojej mamy, ktoré perfektne fungujú. Leo má odmalička nastavený režim, ktorý málokedy poruším. Určite aj vďaka nemu je vyspatý, spokojný a môže sa naplno venovať škole aj športovým tréningom.