Hollywood prišiel o legendu: Zomrela herečka Zsa Zsa Gaborová (†99)

Jej úmrtie potvrdil pre americké i zahraničné médiá jej manžel Frédéric von Anhalt (73), podľa ktorého utrpela srdcový infarkt vo svojej vile vo štvrti Bel Air. "Nemala žiadne bolesti, všetko sa odohralo rýchlo," povedal pre agentúru DPA.

Zsa Zsa Gaborová sa narodila v Budapešti 6. februára 1917 ako Sári Gábor. Rok jej narodenia patril k prísne stráženým tajomstvám a stal sa predmetom nekonečného množstva humorných gagov o predstieraní falošných skutočností. V roku 1936 získala titul Miss Maďarsko, ktorý jej neskôr odobrali, pretože v prihláške uviedla nepravdivý vek, aby sa mohla na súťaži zúčastniť.

Začiatky kariéry

Herecky debutovala ešte v roku 1934, do USA emigrovala počas druhej svetovej vojny, aby ušla pred nacizmom. V Hollywoode sa dobre stavaná blonďavá kráska stala celebritou, pútala skôr nákladným životným štýlom, mnohými manželstvami a občasnými škandálmi ako pôsobením na filmovom plátne alebo televíznej obrazovke.

Stala sa známou svojou slabosťou pre mužov, šperky a kožušiny i výrokom, že nikdy neznenávidela muža natoľko, aby mu vrátila diamanty. Ako píše BBC, patrila pravdepodobne k prvým ženám, ktoré boli "slávne tým, že sú slávne".

Gaborovej kariéra v Hollywoode sa začala v 50. rokoch, keď hrala vo filmoch ako Moulin Rouge, Lili, Dotyk zla či Queen of Outer Space. Celkovo sa objavila vo viac než 70 snímkach, no tiež seriáloch, napríklad Batman (1960). Ako herečka hrajúca samu seba účinkovala napríklad vo filme Bláznivá strela 2 1/2: Vôňa strachu (1991). Do filmu sa dostala epizóda z jej skutočného života, keď v roku 1989 vyfackala policajta a strávila za to niekoľko dní vo väzení. Terčom pozornosti bol často aj jej výrazný maďarský prízvuk.

Vydala sa už ako 20-ročná

Gaborová sa po prvý raz vydala ešte ako 20-ročná a naposledy v roku 1986 - ako takmer 70-ročná - s nemeckým princom Frédéricom von Anhalt. Toto je deviate manželstvo vydržalo najdlhšie, aj keď bolo údajne búrlivé.

Jej jediným dieťaťom bola Constance Francesca Hiltonová (1947-2015), jej dcéra s hotelovým magnátom Conradom Hiltonom.

Gaborovej zdravie sa v posledných rokoch zhoršovalo. Od dopravnej nehody v roku 2002 bola pripútaná na invalidný vozík. V roku 2005 ju postihlo krvácanie do mozgu a v roku 2010 si pri páde zlomila bedro, po čom nasledovala hospitalizácia vo vážnom stave, počas ktorej si vyžiadala posledné pomazanie. V roku 2011 jej museli v dôsledku infekcie amputovať časť pravej nohy a vo februári tohto roka, dva dni po 99. narodeninách, ju hospitalizovali po ťažkostiach s dýchaním.