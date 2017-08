Hudobný expert z Chart Show Juraj Čurný: Vec, ktorá je bežná pre milióny ľudí, nerobil nikdy v živote!

Práve pozvanie do známej súťaže motivovali Čurného na to, aby prvýkrát v živote zavítal do posilňovne. „Keď som dostal ponuku, tak prvá reakcia bola nie. Moja kondička nie je taká dobrá, aby som si išiel robiť hanbu. Potom sa mi to trochu rozležalo v hlave, aj manželka do mňa rýpala, nech to skúsim. Tak som si povedal, že kedy, ak nie teraz. Takže v 51 rokoch som bol prvý raz vo fitku ako aktívny cvičenec,“ šokuje Juraj Čurný.