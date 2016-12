Hurikán Máziková to schytala: Priamo pred kamerami ju ponížil známy spevák!

Máziková sa totiž rozhodla, že aj ona by rada počula, aký vek by jej ľudia natipovali. To, čo jej však v zápätí povedal mladý spevák, by ju však zrejme nenapadlo ani v najhoršom sne. Martin chcel byť evidentne silou-mocou za zábavného, a tak speváčku v rokoch pekne urazil. Jej vek totiž tipol na rovných 100 rokov. Eva však celú situáciu vzala s nadhľadom a na poznámke sa pobavila. Koniec koncov, o poriadnu šou sa opäť postarala aj sama.

,,Poď na moju hruď,“ vyhlásila a pritlačila si hlavu Vlada Voštinára medzi svoje prsia. Dračici Eve však stále nestačilo a počas ukážky pesničky sa vrhla medzi divákov, kde sa začala energicky zvŕtať. Ani v tomto prípade si Madej nenechal újsť uštipačnú poznámku. ,,Evi, nemôžeš obťažovať ľudí,“ poúčal ju.