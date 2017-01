Jojkársky Panelák sa začína podobať na telenovelu: Našiel sa Kubkov stratený brat, ktorý poriadne zamieša karty!

Diana Mórová, ktorá stvárňuje postavu Ivany Švehlovej, dostane v seriáli nového muža, ktorý si postupne získa jej srdce a poriadne zamieša kartami. Jej novou láskou sa nestane nikto iný ako Jakub Prachař (33), s ktorým si Diana vyskúšala spoluprácu už v jojkárskom Talente. Najprekvapivejší zo všetkého je však samotný pôvod budúceho objektu záujmu pani Švehlovej.

„Bude to Míša. Jarmilin utajovaný syn a brat Jakuba Švehlu, teda Ivaninho zavraždeného muža, ktorého stvárňoval Vladimír Kobielsky,“ prezradil nám zdroj zo zákulisia Paneláka. Príbeh ich vzťahu však nebude žiadnou prechádzkou ružovou záhradou.

„Spočiatku sa nebudú mať v láske. Po čase si však uvedomia, že sa navzájom veľmi priťahujú a budú spolu niečo riešiť,“ dozvedeli sme sa. Nečakanú zápletku s Prachařom nám potvrdila aj samotná Mórová, ktorá sa na ďalšiu spoluprácu s bývalým kolegom teší.

„Nebude to hneď na začiatku. Budeme sa veľmi doberať a pôjdeme si na nervy, lebo to nám ide. Bude to milé a vtipné. Myslím si, že ľudí bude najmä zaujímať, ako sa dopracujú k láske alebo niečomu,“ prezradila nám Diana, ktorá si okrem iného nevie vynachváliť ani návrat svojej seriálovej svokry Jarmilky v podaní Hany Gregorovej. Nuž, zostáva len čakať, ako sa v Paneláku so situáciou „nová láska s bratom zavraždeného manžela a strateného syna svokry“ nakoniec vyrovnajú.