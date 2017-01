Puklušová dostala poriadnu príučku: Toto je tvrdý trest za aférku s Krausom!

Medzi Krausom a Puklušovou to bolo poriadne divoké. Najprv sa scenárista vyjadril, že jeho vzťah s Natáliou možno už čoskoro bude oficiálny a krátko nato sa už hovorilo o pauze medzi nimi. Herečka dokonca vyhlásila, že s Andym sa to nikdy ani nezačalo. Zrejme bola urazená, pretože Krausa to čoraz viac ťahalo domov k rodine.

S manželkou Danielou a ich dvoma deťmi dokonca strávil aj najkrajšie sviatky roka. Nakoniec teda všetko dopadlo úplne naopak, ako sa zo začiatku zdalo. Puklušová sa musela prizerať, ako Kraus zmätkuje, pravidelne chodí za manželkou a aby toho nebolo málo, podľa našich informácií prišla aj o lukratívne ponuky, ktoré mala na dosah.

Dokonca jej mal padnúť aj plánovaný kšeft s televíziou Markíza, s ktorou sa mala ešte nedávno dohadovať na účinkovaní v tretej sérii úspešnej šou Tvoja tvár znie povedome. Ako nám Puklušová vtedy priznala, cez leto už aj absolvovala hlasový kasting. Zdá sa, že zbytočne.

„Natálke bolo veľmi ľúto, že aj keď na sebe roky pracovala, po prevalení aférky s Andym začala prichádzať o ponuky. Veď mala byť aj v relácii Tvoja tvár znie povedome a po tom, čo to vyšlo najavo, jej to zrušili. A bolo toho vraj viac,“ prezradil nám zdroj z blízkeho okolia herečky, ktorá s takouto situáciou rozhodne nerátala.

„Aké viaceré kšefty? Čítam a učím sa scenár na nový kšeft,“ odpovedala nám Natália, ktorá síce naznačila, že nejaké ponuky jej zostali, no vôbec nepoprela informáciu, že s Markízou sa napokon nedohodla.