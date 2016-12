Chomisteková trčí pred Vianocami zatvorená doma: Čo je za tým?

Bývalá Miss a riaditeľka súťaže krásy odmieta pozvania na koncoročné párty, nestihla ochutnať ani punč na vianočných trhoch a po večeroch sedí nad knihami. Prečo? Lebo je bifľoška.

Tesne pred sviatkami ju čakajú štátnice na vysokej škole. „To krásne predvianočné obdobie tento rok prežívam tak, že len čo prídem z práce domov, sadnem si k skriptám. Študujem podnikový manažment na City University a škola ma baví, len ma mrzí, že na učenie nemám toľko času, koľko by som chcela.

Ja som totiž veľká perfekcionistka a už ako malá som bola v škole biflľoška. Aj do prvej triedy som išla ako päťročná, lebo som presvedčila rodičov, aby ma tam zapísali skôr," smeje sa kráska z Oravy, ktorá by za žiadnych okolností na skúšku nešla nepripravená. „Určite by mi to neprešlo, lebo mne stačí raz zaparkovať na mieste, kde sa parkovať nemá, a hneď to skončí pokutou a odtiahnutým autom.

Ja by som sa profesorovi asi aj priznala, že nič neviem. Ani na ťaháky či na odpisovanie nemám odvahu, mala by som z toho len zbytočný stres, " prezrádza Karolína, ktorá si štátnice odkrúti tesne pred Vianocami a potom cestuje na sviatky za rodičmi. A keďže je naozaj svedomitá študentka, ktorá sa namiesto vymetania večierkov poctivo driluje poučky, sme si istí, že ich spraví na výbornú.

autor: emma.sk/DV