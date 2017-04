Kauza luxusnej posilňovne pokračuje: Ťahajú nám medové motúzy pod nosom!

"Stále nám hovoria, že máme len čakať, že sa všetko vyrieši," povedala nám nešťastná klientka niekdajšej prestížnej posilňovne Petra. Dnes už tuší, že peniaze, ktoré chcela investovať do svojho zdravia, nikdy neuvidí. Ona, ako aj ďalšie stovky klientov, ktorí si zaplatili permanentky za 800 eur, sa už od konca roka nevedia dožiadať vrátenia peňazí.

"Riešime súčasný stav a hľadáme kompromisy. Veríme, že sa situácia najbližšie dni vyjasní, nikomu nevyhovuje tento stav. Následne budeme vedieť odpovedať na otázky ohľadom členstiev a ďalšieho fungovania klubu. Aj preto považujeme vrátenie alikvotnej čiastky za tému predčasnú," písalo pred nedávnom vedenie športového klubu podvedeným klientom.

Tí boli totiž od výpovede v budove Relaxx od mája a vedeli o tom, že svoju prevádzku budú musieť zrušiť. No aj napriek tomu drahé členské karty predávali novým klientom.

Vedeli o tom mesiace dopredu

Na svojej web stránke sa pri tom Body Energy Club stále obhajoval, že nijaké problémy nemá a klientov sa snažil upokojiť aj po zavretí prevádzky.

Výška nezaplateného nájmu je podľa prevádzkovateľov budovy Relaxx, kde posilňovňa sídlila, taká vysoká, že ohrozovala komfort ostatných nájomníkov, ale hlavne chod a fungovanie samotného objektu. Aj samotní mjitelia budovy potvrdili, že vo výpovedi bolo fitnes od mája minulého roku.

Sľuby sa sľubujú, čerti... a státisícové dlhy

"S klientmi sa snažíme komunikovať transparentne, termíny neodkladáme - posúvajú sa lebo nezáležia iba na našej strane. Faktom ostáva, že hľadáme a máme rozrobené varianty, ako doriešiť problém nespotrebovaných členských," povedali nám priamo majitelia fitnes klubu.

"Sú to len pekné slová niekoho, kto má dar reči. Za celé mesiace sa s tým nič neurobilo, snažia sa to uhrať do zabudnutia," povedal nám klient, ktorému prepadla polovica členského.

Podľa portálu FinStat dlhuje spoločnosť Body Energy Club na daniach viac než 243-tisíc eur, sociálnej poisťovni dlží spoločnosť ďalších 25-tisíc eur. Nedoplatky má taktiež vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni a v poisťovni Dôvera spolu vo výške viac ako 8-tisíc eur.

Do opustených priestorov niekdajšej posilňovne sa má presťahovať firma rodiny Beljajevovcov Golem.

Právny nárok na vrátenie peňazí "Ak podpisovali zmluvu, mali by si pozrieť, ako je tam zmluvne upravená takáto situácia. Možné je však aj to, že platili len členské, z ktorého nemusia vyplývať žiadne záväzky. Ja by som ako klientka majiteľa písomne vyzvala, aby ma informoval, akým spôsobom mieni riešiť permanentky a vyrovnať záväzky z týchto vzťahov. Môžu to spraviť aj viacerí klienti spoločne. Ak si majiteľ otvorí prevádzku na inom mieste, môže si preniesť svoju klientelu tam,“ povedala nám právnička. Fitnescentrum Body Energy Club údajne skončilo pre dlhy a neplatenie nájmu.

