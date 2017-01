Keď sa stretnú, ani sa nepozdravia: Ktorí herci si nevedia prísť na meno?

To, že vo filme sa pokúšali o rovnakú ženu, hádam ani netreba zdôrazňovať. Zo zákulisia nakrúcania sme sa dozvedeli, že nielen vďaka scenáru sa herci správajú ako dvaja kohúti na jednom smetisku. Na meno si vraj nevedia prísť ani v bežnom živote.

„Mali sa dokonca objaviť aj v jednej spoločnej scéne, ale nakoniec ju vystrihli. Keď sa náhodou stretli počas nakrúcania, ledva si kývli na pozdrav. Všetci sa snažili skôr o to, aby sa vôbec nestretli,“ zhodujú sa členovia štábu.

Na otázku, čo sa medzi nimi stal, Pawel Delag odpovedá: „Už si nepamätám.“ A so šibalským úsmevom dodáva: „Podľa mňa nás stavia do roly sokov trh. Ale konkurenciu treba milovať. To, že sme spolu neprehovorili ani slovo, neznamená, že sa nemáme radi,“ smeje sa Delag s tým, že bez konkurencie sa nedá napredovať.

Pes na vozíku

Viac ako svojou charizmou si Pawel Delag získal srdcia mnohých ľudí svojím prístupom k psovi. Svojmu starnúcemu miláčikovi doprial komfort aj na starobu. „Chodí so mnou všade na natáčanie. To nie je pes, to je pán herec.“ Jazvečíka Nea má od šteniatka, a keď vekom začal mať problémy so zadnými nohami, zobral ho k veterinárovi, ktorý mu odporučil psíka utratiť.

„Nepáči sa mi, keď ľudia chorým alebo starým psom dajú jednoducho pichnúť injekciu. Veď sú to členovia našich rodín!“ rozhorčil sa herec. Svojho Nea zobral k chirurgovi, ktorý ho operoval. Psík dnes šťastne behá s vozíčkom, na ktorý si celkom rýchlo zvykol. „Keď pes dostane pozornosť, starostlivosť a lásku, nemá z toho depresie a rýchlo si zvykne,“ konštatuje herec.

