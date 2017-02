Kemka verejne ponížil Júliusa Satinského (†61): Juraj, toto si si mohol odpustiť!

Celé to odštartovala celkom nevinná otázka. Kemka, ktorý je už stabilnou súčasťou markizáckej relácie Dobre vedieť!, súťažil spolu so speváčkou Celeste Buckingham. V úvode relácie mali určiť správnu odpoveď - Výsledky minuloročného prieskumu ukázali, že muži s fúzmi... a) sú najlepší partneri, b) viac kradnú alebo c) v ženách prebúdzajú súcit.

Na čo sa Juraj hneď chytil. „Toto musíš, Celeste, ty vedieť. Mala si už nejakého fúzoňa?" spýtal sa speváčky, ktorá mu odpovedala, že ešte nie, ale jedného by si poprosila. A hercovi už nebolo treba dvakrát hovoriť. „Heej? A toto je dlhé či krátke?" zisťoval, či by u nej mal so svojím jemným porastom úspech. „Ešte by si to mal nechať na chvíľu narásť. Také dva mesiace," odbila ho Celeste, na čo Kemka utrúsil naozaj nevhodnú poznámku. „Čooo, veď to budem ako mrož vyzerať. Ako Satinský budem vyzerať," zaklincoval Juraj, ktorý tak nášho vynikajúceho umelca prirovnal k mrožovi.

A hoci to Kemka určite myslel v dobrom, nabudúce by mohol byť o niečo opatrnejší, keď bude hľadať prirovnania...