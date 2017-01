Kollár, Majtánovej frajer a ďalší porušili prísne pravidlá Plesu v opere: Týmto si mohli poriadne zavariť!

Dobročinný 17. ročník Plesu v opere je za nami. V sobotu sa v historickej budove SND zišlo množstvo známych osobností, ktorí si udalosť roka užili dosýta. No ako to už býva zvykom, na akcii tohto typu hostia prichádzajú s tým, že v budove musia dodržiavať vopred určené pravidlá. Tie boli aj tento rok. No niektorí sa na ich dodržanie zvysoka vykašľali!

Boris Kollár či Majtánovej priateľ ignorovali pravidlá Plesu v opere. Autor: Emil Vaško, Monarch