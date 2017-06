Konflikt priamo pred kamerami: Slovenský moderátor nezniesol urážku niekdajšej detskej hviezdy!

Junior a Martin Madej sa v relácii Všetko, čo mám rád, navzájom dourážali. Jeden druhému totiž vymysleli, že budú hádať, na koho sa podobajú. No obom sa ich nástrely ani náhodou nepozdávali. Madej totiž v Juniorovi zbadal hviezdu ,,špagety westernov" Buda Spencera a Junior zas v Martinovi Barneyho z Flinstonovcov. A vtedy to začalo.

,,No dovoľ! Ty somár! To si akože na to ako prišiel?" ohradil sa Madej na Juniora, ktorý však ostal tiež dotknutý. ,,No dovoľ! Akože..." zazlieval Junior Madejovi, keď povedal, že vyzerá ako Spencer. Našťastie, k žiadnej vážnej hádke nedošlo a dvojica sa na tom nakoniec výborne zabávala. Celú časť uvidíte dnes večer na Jojke.

