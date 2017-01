Kráľovičovú museli na pohrebe Gruberovej († 83) ratovať: Kolaps pri rakve!

Gruberová, ktorá sa už dávnejšie stiahla z hereckej scény, bola niekoľko týždňov hospitalizovaná pre zlomeninu nohy. V nemocnici skončila pred sviatkami a potom už všetko nabralo rýchly spád.

Herečka Zdena Gruberová po rokoch EXKLUZÍVNE pre Plus 7 Dní: Po smrti syna sa mi nechce usmievať

Dostala zápal pľúc, ktorému, žiaľ, podľahla. Herečka odišla za milovaným synom Tomášom († 27), ktorý zomrel za tragických okolností. Včera sa s ňou v historickej budove Slovenského národného divadla lúčili jej priatelia i kolegovia.

Zosnulá legenda Zdena Gruberová (†83): Tajný vzťah s legendárnym hercom!

Úctu jej prišli vzdať desiatky najlepších slovenských hercov, ktorí v tichosti stáli vedľa rakvy obsypanej kvetmi. Rozlúčku veľmi ťažko znášala Zuzana Kronerová, ktorá sa s prítomnými podelila o nádherné zážitky z detstva, či Emília Vášáryová, ktorá si zaspomínala na ich posledný spoločný telefonát.

„Smiala si sa tak ako voľakedy. Bola to len chvíľka, ale bola som veľmi šťastná, že sa to stalo. Vždy si prežiarila svojím šarmom a príťažlivým hlasom všetky priestory, do ktorých si prišla. Obdivovala som tvoj zmysel pre humor. Obdivovala som tvoju radosť zo života,“ povedala Milka.

Spojil ich pohreb: Mečiar a Gašparovič spolu smútili

Najhoršie však viac než hodinovú rozlúčku prežívala Mária Kráľovičová, ktorá na záver priamo na divadelných doskách skolabovala. Herečku, ktorá už o pár mesiacov oslávi deväťdesiatku, počas státia v čestnej stráži pri truhle nebohej kolegyne museli podopierať a dokonca jej priniesť aj pohár čistej vody.

Čítajte viac Kimlička radí: Iba s týmito trikmi bude vaše líčenie ako od svetového vizážistu

Kráľovičová sa totiž roztriasla a takmer spadla. Do konca rozlúčky teda sedela na stoličke, kde sa o ňu starala Táňa Pauhofová. S problémami bojoval aj Marián Labuda, ktorého už dlhšie trápi zdravie, a preto musel v polovici odísť do zákulisia.

Po verejnej rozlúčke nasledoval pohreb v bratislavskom krematóriu, na ktorom sa zúčastnili herečkini najbližší. Do neba ju odprevadil Frank Sinatra a jeho pieseň My Way.