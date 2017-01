Kráľovná je konečne známa! Pozrite sa, koho ste si zvolili za najväčšou hviezdu Plesu v opere

17. ročník Plesu v opere je úspešne za nami. Udalosti s dobročinným zámerom sa zúčastnilo množstvo krásnych žien, ktoré sa snažili predviesť v tom najlepšom svetle. Na portáli Pluska.sk mali naši čitatelia možnosť hlasovať za najlepšie oblečenú dámu Plesu v opere. Bezkonkurenčne najviac zaujala herečka Zuzana Mauréry, ktorá tohtoročný Ples v opere moderovala. Zuzana sa predviedla v krásnej červenej róbe od módnej návrhárky Jany Kuzmovej. Na druhom mieste sa umiestnila Lucia Hablovičová, na 3. mieste Tamara Heribanová a na 4. priečke skončila herečka Lucia Hurajová, ktorá tiež mnohých očarila.

Takto dopadlo hlasovanie v ankete na Pluska.sk:

1. Zuzana Mauréry

Mauréry si vyslúžila veľký obdiv aj na sociálnych sieťach, kde naši čitatelia nešetrili chválami. "Veľmi jej to pristane. Skvelá herečka. Najkrajšie šaty. Gratulujem, že sa jej to vydarilo, zbožňujem ju, fantastická herečka, nie výstredná, seklo jej to, prekrásne šaty. Krásna žena, prirodzená, nádherne šaty, top tohtoročného plesu. Je skvostná. Je nádherná. Keď som ju videla, tak podľa mňa bola najkrajšia z dám. Krásna žena, červená jej pristane a šaty sú super. Krása, radosť pozerať. Nádherná žena a skvelá herečka," znejú komentáre na jej róbu na fanúšikovskej stránke denníka Plus JEDEN DEŇ.

2. Lucia Hablovičová

3. Tamara Heribanová

4. Lucia Hurajová