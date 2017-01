Kráska Ostrihoňová ako kráľovná plesu: Takto môžete zažiariť aj vy!

V duchu extravagancie

Modré šaty áčkového strihu sadnú predovšetkým ženám, ktoré sa neboja experimentovať. Vršok s asymetricky strihaným výstrihom zase poteší opačné pohlavie. Aby ste však róbu oživili, stačí ju doplniť striebornou kabelkou s kamienkami či trendy obojkom okolo krku vyrobeným zo saténu alebo semišu. S doplnkami by ste to však nemali preháňať, menej je niekedy viac.

Ohnivá róba 2 v 1

Stále sa neviete rozhodnúť, či vyraziť na bál v dlhých, alebo krátkych šatách? Čo tak ich oboje spojiť?! Tento model šiat spĺňa rozhodne všetky atribúty, aby ste sa stali neprehliadnuteľnou ikonou večierka. Výrazná farba, nenápadná potlač či asymetrický strih pripomínajúci ohnivé flamenco z vás spraví dokonalú kráľovnú plesu.

Pre trendy divy

Že kvietky sú nepochybne in aj v zimnom období, vie aj Veronika. Čierne honosné šaty s kvetovanou potlačou jej až natoľko učarovali, že si ich požičala na ples v Kanianke, ktorý s manželom Sajfom počas uplynulých dní moderovali. Americký návrhár premyslel róbu do posledného detailu a nezabudol ani na nenápadné vrecká, ktoré ocení nejedna dáma.

Šaty pre dokonalé krivky

Sú priliehavé, sexi, no tak ako dokážu zvýrazniť dokonalé krivky, môžu vám aj nepríjemne uškodiť. Preto by ste mali byť s výberom opatrné a odhadnúť všetky svoje možnosti, ak nechcete na plese vyzerať ako „hurka“. Veronike však flitrovaná róba sadla ako uliata, keďže sa môže popýšiť štíhlou líniou.

Skúsená vizážistka Nadia Čechovičová vám prezradí triky, ako si vytvoriť dokonalú vizáž na ples či večierok aj v domácich podmienkach.

Krok 1 - Zjednotenie pleti

Mejkap by ste mali nanášať na dostatočne vyčistenú a hydratovanú pleť. Preto si na tvár najskôr naneste kvalitný krém. Siahnuť môžete aj po rozjasňujúcej báze pod mejkap, ktorá vašu pleť dokonale vyhladí, rozjasní a zmatní. Na zjednotenie pleti použite zase tónovacie krémy. Dokonale totiž skryjú všetky vaše nedostatky.

Pre nahé líčenie alebo tzv. nude mejkap si naneste váš obľúbený mejkap a štetcom ho rovnomerne aplikujte po celej tvári. Pozor však na príliš hrubú vrstvu, ktorou môžete spôsobiť efekt voskovej figuríny. Ako čerešničku na torte použite rozjasňujúci púder s priedušnou a ľahkou textúrou. Tmavšou lícenkou zvýraznite lícne kosti a na záver pleť zafixujte transparentným púdrom.

Krok 2 - Oči

Aby líčenie vyzeralo dobre a takisto aj niečo vydržalo, najskôr si prepudrujte viečka. Následne aplikujte telovú farbu očných tieňov. Na vnútornú stranu horného viečka si naneste bledší očný tieň z dvojice tieňov, ktoré chcete použiť. Naneste ho aj priamo do kútika a okolo oka vytvorte menšie véčko.

Na štetec si aplikujte tmavý očný tieň a naneste ho zase do vonkajšej strany viečka. Rozotrite ho tak, aby ste vytvorili dymový efekt a celkom zotreli prechod medzi bledším a tmavším tieňom.

Na ples je vhodné aplikovať aj rôzne farebné flitre, pokiaľ chcete byť výraznejšia. Na záver naneste maskaru, ktorá zvýrazní vaše mihalnice. Ak zvolíte zopár umelých trsov, vytvoríte tým dramatický pohľad.

Krok 3 - Vlasy

Pokiaľ‘ máte honosnejšiu róbu, mali by ste zvoliť jednoduchý účes. Na to vám dokonale poslúži žehlička na vlasy a tužidlo. Do vlasov si ku korienkom aplikujte fixačnú penu a následne jednotlivé pramene natáčajte na žehličku.

Na záver prstami postrapaťte vytvorené vlny. Výsledný efekt bude pôsobiť prirodzene. Vlasy si po bokoch natupírujte. Zdvihnete tak celkový objem. Na záver prelakujte lakom na vlasy.