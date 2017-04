Kráska z telenovely nelenila: Svadba s režisérom!

Nový indický seriál sleduje osudy Sandhye a Sooraja, ktoré sa prepletajú zvláštnym spôsobom. Na prvý pohľad títo dvaja nemajú nič spoločné - ona je vzdelaná, on je prostý a negramotný cukrár. Obaja musia opakovane čeliť prekážkam osudu a nakoniec sa za zvláštnych okolností vezmú. Ako čas plynie, tajomstvá a lži, z ktorých vzišlo ich manželstvo, však vyplávajú na povrch.

Sandhya si totiž nevie zvyknúť na svoj nový domov a zároveň nedokáže pochopiť tradičné zvyky a hodnoty Soorajovej rodiny. Kráska bola vychovaná tak, aby rešpektovala starších ľudí, a tak zrejme aj preto kritizuje svoju svokru, aby si niečo kompenzovala.

Hlavná hrdinka sa preto musí rozhodnúť, či sa stane typickou žienkou domácou, alebo bude pokračovať v ceste za svojím snom - študovať a stať sa policajtkou. Podporu však nájde na mieste, kde by to najmenej čakala, a to u svojho manžela, ktorý musí udržať v rovnováhe nielen svoju mocnú matku, ale aj ambicióznu ženu...

Pikošky o hrdinoch

V úlohách hlavných hrdinov sa objavia atraktívni indickí herci Anas Rashid a Deepika Singh. Predstaviteľ Sooraja, herec Anas Rashid, má 36 rokov a na konte už niekoľko hlavných úloh v seriáloch pochádzajúcich predovšetkým z Indie.

Herecky aktívny je už od roku 2006. Predstaviteľka nežnej Sandhye, herečka Deepika Singh, má len 27 rokov a ide o jednu z jej prvých veľkých televíznych úloh. Druhého mája 2014 sa herečka vydala za režiséra Rohita Raja Goyala, ktorý seriál Sandhya – svetlo môjho života režíroval.