Krásne vlasy a dokonalý chrup? Len na oko: Klamstvo pri premene v šou O 10 rokov mladší!

Ako sme vás už informovali, televízia za premeny v šou O 10 rokov mladší v jednej epizóde zaplatí až 30 000 eur. A výsledky sú jednoducho ohromujúce. Inak to nebolo ani v ostatnej časti, keď sa menil život snúbencom Mariane a Petrovi. Obaja od prihlásenia sa do relácie očakávali najmä opravenie zubov. Mali ich totiž v takom dezolátnom stave, že už ohrozovali aj ich zdravie. Dočkali sa.

„Televízia Markíza nám veľmi pomohla s prednými zubami, ktoré nám dali do poriadku, zvyšok zubov už ostal na nás, no veľmi nám to pomohlo zmierniť strach zo zubárov, za čo sme veľmi vďační,“ pochvaľovala si mladá žena, ktorá v závere relácie vyzerala ako celkom iný človek. Vďaka estetickým zákrokom, zmene životosprávy či vyššiemu sebavedomiu.

A ako bonus dostala aj nové vlasy, po ktorých už dlho túžila. No rovnako ako zuby, aj táto premena mala svoje ale. Mariane ich nenadpojili dlhodobo. Vyfasovala len takzvané klipy, respektíve príčesky. Čiže po ich odopnutí a odmaľovaní profesionálneho mejkapu sa z nej opäť stala nenápadná žena s hŕstkou nových zubov.

Zvyšné si totiž majú dať dorobiť za svoje. A rovnako, len bez dlhých vlasov, obišiel aj jej partner Peter, ktorému tiež opravili len zopár „perličiek“. Dvojici to však zjavne neprekáža, pretože sú radi, že sa môžu konečne usmievať.