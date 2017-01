Malý Maťko zomiera, jeho otec sedí za 3 500 eur v base: Reakcia Kisku? Utvorte si názor sami!

Manželia Veronika a Martin si za posledný rok zažili chvíle, ktoré sú ako vystrihnuté z hollywoodskej drámy. Na sklonku roka 2015 sa rapídne zhoršil zdravotný stav ich jediného synčeka Matejka, ktorému po náročných vyšetreniach diagnostikovali neoperovateľný nádor na mozgu. Chlapček je vo veľmi zlom stave, nedokáže sa sám najesť a je nutné neustále sa o neho starať. „Môj jediný syn má nádor na mozgovom kmeni. To znamená, že je to neoperovateľné. Toto je už dobrý stav. Počas rádioterapie bol ako 6-mesačné bábätko. To vôbec nerozprával,“ povedala nešťastná matka.

Do toho všetkého jej muž musel nastúpiť na ročný výkon trestu za podvod. Mladá žena tak ostala úplne sama na štyri deti, z ktorých jedno je ťažko, ba priam fatálne choré. Situáciu ešte skomplikoval aj Veronikin zdravotný stav. Bojuje s cukrovkou a je na polovičnom invalidnom dôchodku. Jej diabetologička tvrdí, že by pre možné zdravotné komplikácie nemala byť s deťmi doma sama.

Otec Martin bol v tejto zúfalej situácii pre rodinu nepostrádateľný. Súdy to ale pri žiadosti o odklad trestu nebrali do úvahy. Martin si odpykáva trest za nezaplatenú dlžobu 3 500 eur. Deti otca milujú a veľmi im chýba. Veronika a Martin nespochybňujú ani rozsudok, ani nutnosť pykať za chyby. Prišlo však v najnevhodnejšom čase, kedy je otec pre umierajúceho synčeka najpotrebnejší.

Čítajte viac Chcete zbohatnúť? Toto sú najžiadanejšie povolania v tomto roku

„Najhoršie bolo, keď nám oznámili, že si ho máme užiť, kým ešte je. A ja som bol tu,“ povedal Martin v relácii so slzami v očiach. Zlom v životnom osude tejto rodiny nastal v momente, keď sa o príbehu dozvedel samotný prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska a mladému mužovi a otcovi udelil milosť. Ako to celé dopadne uvidíte už v nedeľňajšom Siedmom nebi na JOJke!