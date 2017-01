Lekár Laurinec, ktorý bol ešte nedávno bezdomovcom: S dcérou mám konečne krásny vzťah!

Ako veľmi vám Vilo Rozboril zmenil život?

Zásadne. Stoosemdesiat stupňov je malý uhol, ale keby som povedal tristošesťdesiat, tak by to bolo to isté miesto. Takže tých stoosemdesiat stupňov určite. Vilo sa ku mne vždy správal veľmi príjemne a veľmi empaticky. Je to človek, ktorý mi jednoznačne pomohol najviac v celom mojom šesťdesiatročnom živote.

Čo všetko sa vám po relácii V siedmom nebi v živote zmenilo?

Všetko. Z mínusových čísel som sa prehupol do sveta milých a príjemných ľudí, na čele s profesorom Krčmérym, ktorý je známy v Európe. Keď sa začal zaujímať o moju maličkosť, urobilo mi to dobre, pretože som bol rád, že konečne sa na mňa niekto nepozerá ako na nejakého kriminálnika, ale ako na človeka, ktorý zlyhal, ale chcel to napraviť. Je to niečo obrovské. Postupne nabaľovali tú snehovú guľu a je čoraz viac ľudí, o ktorých dnes môžem úprimne povedať, že sú to moji priatelia.

Myslíte si, že sa vám nový život podarí udržať nastálo?

Som o tom presvedčený. Urobím všetko, čo je v mojich silách. Nechcem hovoriť nejaké klišé a nejaké nezmysly. Nie som Sibyla, neviem predpovedať budúcnosť. Jedno však viem, že nezlyhám tak, ako som zlyhal.

O chvíľu odchádzate na misiu do Afriky. Ako vyzerá vaša príprava?

Oxford Handbook Of Clinical Medicine. Študujem infekčné choroby, pretože to nie je úplne moja parketa. Niežeby som to nevedel, základné veci viem, ale musím to trošičku naštudovať. Je to okolo stopäťdesiat až dvesto stránok, takže mám čo robiť. Je to v angličtine, ktorú som už dlho nerobil, takže mám čo robiť. Mojou srdcovkou je francúzština, ale angličtina má výhodu, že je to jazyk, ktorému vcelku rozumie aj taký somár ako ja.

Ako dlho sa tam chcete zdržať? Netuším, aké dlhé sú tam turnusy. Keď sme boli s lekármi bez hraníc, bolo to na osem mesiacov. Lebo ľuďom už začala chýbať domovina a rodina. Samozrejme, kedykoľvek by ste prišli za vedením a povedali, že chcete ísť domov, najbližším lietadlom by ste šli. Nikto sa nepýtal na dôvod, nikto vás nelustroval, neboli žiadne dôsledky. Chápali, že misie sú iný svet.

A čo potom, keď sa z nej vrátite? Nemáte obavy, že spadnete naspäť?

Som presvedčený, že do toho kolotoča opäť nespadnem. Mám už toľko priateľov, že ak by som opäť padol, tak ho má kto zastaviť. Možno to znie, že si vymýšľam, ale fakt som zodpovedný človek. Mám niečo rozrobené vo Viedni, možno by sa tam dalo vrátiť. Aj keď osem a pol roka je osem a pol roka. Uvidíme...

Váš otec už zomrel. Stihli ste sa pred jeho smrťou rozlúčiť? Aký ste mali po tom útoku vzťah?

Prestal som s ním komunikovať, pretože otec, ktorý udá vlastného syna za to, čo sa stalo, pre mňa nie je otec. Má to súvis aj s tým, čo robil matke. Nebudem to rozoberať. Proste to bol krivák. Od útoku sme neboli v kontakte. Ani neprišiel na súd.

V nemocnici bol deväť dní, čo nie je zase taká strašná vec. Posielal odkazy po advokátovi. Z toho bolo jasné, že sa bojí konfrontácie. Lebo tam by sme si to vysvetlili a sudca by to musel počúvať. Ako starý vojak to považujem za zbabelosť. Keby som toto spravil svojmu synovi, automaticky sa prestanem nazývať otec.

Aké máte plány do budúcnosti?

Hlavne chcem, aby sa podarilo, na čom teraz pracujeme. Veľmi sa teším na tú misiu.

Kde momentálne bývate?

Teraz momentálne bývam tam, kde sa liečim. Ešte to bude trvať pár týždňov. Potom to už budem riešiť po vlastnej osi. Prostriedky už nejaké mám, aj vďaka Vilovi. Budem si hľadať podnájom, takže by to malo byť o. k.

V relácii ste urobili veľké priznanie. Odhodlávali ste sa na to dlho?

To nebolo priznanie, to bolo konštatovanie reality. Som úprimný človek a neklamem ani priateľom a vôbec už nie sám sebe. To je to najhoršie.

Ste ešte v kontakte s kamarátmi z ulice?

Jediný, koho som stretol, bol Jožko, čo bol v epizóde. Je veľmi dobrý kuchár a skúšal to aj vo Viedni. Robil aj v Bratislave v podniku v Starom Meste. Všade však mal problém. Nesťažovali sa na neho profesijne, ale preháňal to s alkoholom.

S vašou dcérou ste sa stretli v štúdiu. Ste stále v kontakte?

S dcérou som doteraz v kontakte. Každý deň mi volá, kontroluje ma. A ja kontrolujem tých malých trpaslíkov, lebo ich milujem. Zistil som, že tých desať rokov, čo som ako trúba nereagoval, tak som bol absolútna trúba. Sú moja srdcovka. Sme dohodnutí, že k nim prídem po liečení na návštevu.