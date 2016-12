Lekár, z ktorého sa stal bezdomovec: Otvorene o obrovskom utrpení, ktoré musel prežívať v base!

Doktor Laurinec si kedysi žil rozprávkový život. Patril k úspešným lekárom, liečil dokonca aj exprezidenta Rudolfa Schustera, zarábal 3200 Eur mesačne, mal manželku a dobre našliapnutú kariéru kardiológa. Vtedy však ani len netušil, že o pár rokov si posedí v base a keď sa odtiaľ dostane, skončí ako obyčajný bezdomovec, ktorý sa bude pretĺkať ulicami Bratislavy, umývať sa vo fontáne a prespávať v rozpadnutej nemocnici.

Jeho trpký osud však nebol ľahostajný dvom študentkám, ktoré napísali Vilovi Rozborilovi do relácie V siedmom nebi. A odvtedy sa mu život zmenil radikálnym spôsobom. Profesor Krčméry mu ponúkol tri pracovné ponuky na misiách v Afrike a pán Laurinec si podľa našich informácií vybral Čad, kde už onedlho poletí. Do štúdia napokon prišiel ako celkom iný človek, v obleku, čistý a upravený. A hoci o týchto veciach už takmer všetci vedia, málokto však vie, aké strašné chvíle prežíval priamo v base.

,,Za všetko môže môj nebohý otec. O mŕtvych len v dobrom, ale celý život týral moju mamu, ktorú som miloval. Občas som cez víkend chodil do Bratislavy pozrieť mojich rodičov, ktorí boli už rozvedení. Zastavil som sa u otca, kúpil som víno a keď si trochu vypil, začal byť ku mne hrubý. Bol agresívny a zrazu na mňa vytiahol 27-centimetrový nôž. Začal po mne kričať, že ma podreže a zabije. Tak som si na obranu zobral aj ja nôž a bodol som ho do sleziny. Áno, súdili ma. Sudca ma tu v Bratislave odsúdil na sedem rokov za ublíženie na zdraví. Ja som to nazval nutnou obranou, pretože v trestnom zákone sebaobrana neexistuje. Sudca mi povedal, že existuje v zákone paragraf o nutnej obrane, ale za 15 rokov, čo bol sudcom ho nikdy neakceptoval. Tak som si pomyslel, že super," povedal ešte v júni pre portál noizz.sk.

,,Bol som v Hrnčiarovciach nad Parnou, kúsok od Trnavy. Po piatich rokoch ma na podmienečné prepustenie pustila pani sudkyňa Gajdošová. Videla ten spis a poznala celý príbeh, takže mala na to svoj názor. Bolo to ťažké. Štrnásť mesiacov som sedel v Justičáku, pretože som sa stále odvolával. Tam som spoznal iné kalibre... Mafiu a tak, ale o tom sa nechcem rozprávať. Nebolo to jednoduché, chcel som pomáhať po medicínskej stránke, ale nedalo sa. Chalani aspoň chodili za mnou a ja som sa im snažil pomôcť. Napísal som im na papierik názov lieku, ktorý si majú pýtať. Pani kapitánka, ktorá mala na starosti zdravotníctvo, mi často „ďakovala“, že liečim za ňu," dodal.