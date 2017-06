Lenka Filipová, ktorá zmizla z pódií: Jej dcéra prehovorila o vážnej chorobe svojej mamy!

Minulý týždeň zasiahla fanúšikov legendárnej folkovej speváčky Lenky Filipovej správa ako blesk z jasného neba o jej ťažkých zdravotných problémoch. Lenku začali prenasledovať komplikácie so zdravím ešte na začiatku tohto roka.

„Z dôvodu závažného a komplikovaného chrípkového ochorenia bohužiaľ musím svoje publikum sklamať. Nemôžem teraz bohužiaľ až do odvolania koncertovať,“ oznámila na svojom webe ešte v januári legendárna speváčka s nezameniteľnými hitmi. Ale, chrípka to, bohužiaľ, nie je... Po špekuláciách o závažnom ochorení sa Lenka Filipová rozhodla prehovoriť o tom, ako jej je. „Je pravda, že si dávam zdravotnú pauzu. Desať rokov som ju nemala a tak mám pocit, že si ju zaslúžim,“ prezradila Blesku folková speváčka dôvod, prečo ju v súčasné chvíli jej fanúšikovia nevidia.

„Nikdy som svoju diagnózu nikomu nepovedala a nechystám sa to meniť len kvôli tomu, že sa o niečom špekuluje,“ povzdychla si speváčka. Pre český magazín Sedmička povedala, že v podstate má to najhoršie za sebou a už sa dostáva späť do formy... „Na pódiá sa vrátim v decembri. Veľmi sa na to teším,“ zverila sa Filipová s tým, že pôjde o návrat vo veľkom štýle a bude ho sprevádzať vydanie nového albumu.

Oporou je jej dcéra Lenny

Najväčšou oporou vážne chorej Lenky Filipovej je jej dcéra Lenny (22). Talentovaná speváčka na svojej mame najviac obdivuje statočnosť, s akou sa dokáže popasovať s nepriazňou osudu.

„Jediný, kto môže o chorobe hovoriť, je ona sama. Každý sa s tým vyrovnávame inak a niekomu pomáha byť so svojou chorobou o samote,“ prezradila pre český portál Blesk.cz dcéra Lenny, ktorá sa jej snaží vo všetkom pomáhať. „Vždy sme boli s mamou silná dvojka, vždy som ju obdivovala, aká je bojovníčka. Najprv bola bojovníčka v hudbe a teraz je pre mňa bojovníčka i v živote,“ dodala talentovaná speváčka Lenny.

„Ak má jedna z nás chrípku, alebo niečo iného, nikdy sa k sebe neotočíme chrbtom. A keď treba, o chorobe spolu nehovoríme,“ uzavrela celú záležitosť mladá speváčka, ktorá sa nemôže dočkať chvíle, keď budú opäť s mamou na jednom javisku.