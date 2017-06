Letná MÓDA v podaní jojkárky Orviskej: Toto sú jej top štyri kúsky zo šatníka!

Plážová diva

Neprehliadnuteľný! Aj tak by sa dal opísať sexi outfit Orviskej, ktorá v tomto looku pôsobila ako skutočná diva. Džínsové šortky doplnila predĺženým bielym kardigánom so zvonovými rukávmi a celý styling oživila priehľadnými sandálikmi, ktoré sú ďalším z hitov tejto sezóny.

Sladké dievčatko

Dlhé, krátke, farebné či asymetrické. Nepoznám ženu, ktorá by nemala vo svojom šatníku klasické dievčenské šaty a výnimkou nie je ani Alexandra. Krátke ružové mini z kvalitného padavého materiálu doplnila úzkym opaskom staroružovej farby, ktorým celkový nežný look len zvýraznila.

Orientálna gejša

Kimono je a bude tradičným japonským odevom, no tentoraz dorazilo aj k nám. Jednoduchý kúsok s ornamentmi sa dá kombinovať nielen so šortkami, ale aj vzorovanými nohavicami cigaretového strihu, ktoré má na sebe aj moderátorka relácie Top Star. Či si outfit oblečiete na párty, na rande, alebo do práce, tak ním rozhodne nešliapnete vedľa.

Retro hviezda

Móda 60. rokov sa kedysi vyznačovala najmä kombináciou čiernej a bielej farby či strihmi v písmene A. Na odevoch dominovali rôzne geometrické tvary a nosili sa nielen šaty, ale aj rôzne nohavicové komplety, ku ktorým dámy s obľubou kombinovali topánky na nízkej podrážke. Retro štýl však zostal obrovským hitom dodnes a podobný kúsok by ste našli aj v šatníku jojkárkej moderátorky. Saša má na sebe dvojdielny komplet doplnený trendy šľapkami s kožušinkou, ktoré by nemali chýbať v skrini žiadnej nákupnej maniačky.