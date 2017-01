Lucia Hablovičová exkluzívne: Našla konečne muža svojich snov?

Exkluzívna róba

Lucia patrí k dámam, ktoré sa na Plese v opere už tradične objavia v dych vyrážajúcej róbe. Inak to, samozrejme, nebolo ani tento rok, a tak bývala riaditeľka súťaže Miss Slovensko šatami s cylindrom mnohým vyrazila dych.

„Tak ako každý rok sa musím poďakovať ľuďom, ktorých mám okolo seba, pretože bez nich by som asi takto nevyzerala. V tom, čo som mala oblečené, som sa aj sama veľmi dobre cítila a myslím si, že to nie je môj úplne každodenný štandard. Šaty boli tak ako každý rok od Borisa Hanečku, mejkap od Borisa Bordáča, vlasy od Diany Farkašovej, z čoho vznikol výsledný celok, v ktorom som sa počas večera tak dobre cítila,“ zhodnotila svoj noblesný outfit Hablovičová.

Čo vás čaká tento rok vo vzťahoch sa dozviete v článku: Horoskop na rok 2017: Ako sa vám bude dariť v práci či vo vzťahoch?

Návrhár do voza aj do koča

Renomovaný návrhár Hanečka je však v Luciinom prípade viac ako len stylista či jej módny guru. Krásnej tmavovláske totiž nielenže so železnou pravidelnosťou navrhuje šaty, no už od nepamäti stojí na prestížnom Plese v opere po jej boku. Na celú situáciu si preto obaja priatelia trefne zavtipkovali.

„My sme tým asi už aj obaja nudní, že? Mali by sme sa už asi aj zobrať,“ povedala so smiechom Lucia. „Bolo by vhodné to asi prestriedať, len Teo (Hablovičovej syn, pozn. red.) je ešte veľmi mladý, ale pokojne si ťa beriem“ doplnil vtipne Boris, na čo Lucia s pobavením zareagovala. „Nie, nie, stačí, ak ma zoberieš iba ku mne domov,“ zasmiala sa.

Svadba by zmenila všetko

V prípade, že by sa raz Lucia vydala, je viac než isté, že prah Plesu v opere prekročí so svojou polovičkou a jej parťák Boris definitívne dostane po jej boku červenú. Ako však reaguje na takúto zmenu bývalá riaditeľka súťaže krásy?

„Už sme to riešili niekoľko rokov, lebo je to naozaj špecifická situácia. Boris je môj najobľúbenejší plesový partner a neviem si celkom dobre predstaviť, že by som ho mala meniť. Aj keď je pravda, že možno jedného dňa.... niekedy, ak by som sa, nedajbože, vydala, tak asi by prípadná zmena padla vhod. Potom budem musieť Borisovi nájsť adekvátnu náhradu za mňa, aby sme mohli ísť vo štvorici. Ale to bude veľmi ťažké,“ dodala s úsmevom.

Hanečka jej sobáš odobrí

Hoci Hablovičová má za sebou nevydarený vzťah a so svojím expartnerom Romanom má tiež synčeka Thea, (3) čas očividne zahojil všetky rany. Ak by sa preto najbližšie bývalá modelka dostala pod čepiec, Hanečka jej rozhodne stáť v ceste nebude. Sobáš jej totiž už teraz vo veľkom schvaľuje.

„Nie, budem sa s ňou tešiť a sobáš jej, samozrejme, odobrím,“ povedal jednoznačne návrhár. Prvotná reakcia tmavovlásky na otázky sobáša nás však poriadne zaskočila. „Bože, ochraňuj,“ zneli jej slová.

Má nového?

„Nie, nič sa nerysuje. Zrejme tento celý rozhovor som začala zo zlého konca. Nemám v pláne sobáš ani sa nič také nerysuje,“ prezradila Lucia, ktorá počas plesu musela dať syna strážiť babičke.

„Bol s mojou mamou a všetko bolo v poriadku. Už je predsa „veľkáč“ a celkom dobre to zvláda. Aj keď napríklad idem občas niekam von - u mňa to totiž nie sú pravidelné výjazdy, tak je na takéto situácie viac-menej zvyknutý. Je to predsa len minimálne jedenkrát do roka,“ dodala.