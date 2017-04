Lujza Garajová Schrameková sa v Paneláku premenila na poriadnu levicu: Čo zvykne robiť po hádke s manželom?

Ako vlastne vznikla spolupráca medzi vami a Andym Krausom?

Andy Kraus mi zatelefonoval, pretože on o mne nevedel ako o stand-up komičke a možno ma už trochu poznal aj ako herečku. Ďalej sme už spoločne vymýšľali. Vedel, že by to mala byť zubárka a že bude mať svoj vlastný priestor. Časom k tomu prišlo aj to, že v kresle bude často sedieť aj niekto známy. Takže vlastne ja som zodpovedná za autorskú zložku, keď tam mám nejakého hosťa, ale keď som v dialógoch, píše ich Andy.

Aké máte očakávania od vášho účinkovania v Paneláku?

Môj priestor nebude veľký a sama som zvedavá, ako na to diváci zareagujú. Je to niečo nové, a keďže divák je nevyspytateľný, som zvedavá.

V seriáli stvárňujete zubárku. Ako ste sa stotožnili s touto úlohou?

Nie je to psychologická postava, takže som nevenovala veľkú prípravu tomu, aby som vedela, aký je rozdiel medzi vŕtačkou a zrkadlom. (smiech) Viac-menej je to utáraná ženská, ktorá si ide po svojej linke. Možno keby bola murárka, tak je veľmi podobná. Mali sme blonďavú parochňu a z nej sa tak nejako vychádzalo... (smiech).

Viete si predstaviť, že by ste boli zubárkou?

Nie, to určite nie. Je to veľmi zodpovedná robota a určite aj krásna v tom, že ľuďom spôsobuje v konečnom dôsledku veľa radosti, keď sa im pomôže s problémami. Ale nikdy som nad tým nerozmýšľala. Paradoxne, dnes moje obidve deti idú k zubárovi, ale keďže ja mám skúšku v divadle, ide s nimi manžel. Budem na nich myslieť a dúfam, že to všetko dobre zvládnu. 

Zvyknete sa aj vy nastylovať na sexicu, akou je zubárka Timea?

Nikdy som sa v tom nejako extra nevyznala a stále sa nevyznám, takže si dám poradiť. Som vždy veľmi rada, keď môžem byť obklopená ľuďmi, ktorí mi vedia poradiť. Z toho sa teším v televíznej práci. Vlastne až po tridsiatke som prišla na všelijaké vychytávky, že už nosím aj krátke sukne alebo podobne. Predtým som bola tepláková, čo stále som. V teplákoch sa cítim veľmi dobre, ale dnes už ma celkom baví aj to, keď mi niekto poradí, čo sa mi hodí. Vtedy som rada aj za peknú.

Na JOJ-ke ste sa predstavili vo viacerých seriáloch a v rôznych polohách. Ktorá vám bola srdcu najbližšia?

Najviac mi asi k srdcu prirástli Naši. Tým, že to bol taký komorný tím ľudí, to bolo iné. Všetkých som si obľúbila a asi vždy to bude srdcovka. Ale Divoké kone sú zas pre mňa prvá vec, ktorú som v telke robila. Takže nezabudnem ani na to. Bolo to veľmi príjemné a veľmi sa teším, že mám šťastie a padla som do oka Braňovi Mišíkovi, potom Peťovi Begányimu a teraz Andymu Krausovi. Teším sa z toho.

Texty si píšete sama, čím sa inšpirujete?

Tým, že robím dlhšie stand-upy a venujem sa takému ženskému pohľadu na svet, vtipom zo žien a z mužov a poukazujem na rozdiely medzi nimi, už mám také svoje fóriky, ktoré som si prepašovala aj do postavy zubárky. Pre fanúšikov mojich stand-upov sú už možno aj známe a teraz sa s nimi zoznámi aj televízny divák.

Ako napríklad – vypitá sedmička, spokojná mamička?

Áno, áno, ale teraz to bola sestrička. Tam prišla zmena. (smiech)

Rozosmiať ľudí však nie je ľahké. Aký je váš recept na vtipnosť?

Na to recept asi neexistuje. To je proste pokus – omyl. Niekto dostane do vienka viac talentu byť dramatickým hercom, niekto možno viac komickým hercom. Ja som zatiaľ mala šancu ukázať sa v tých komických polohách, takže asi je to to, čo mi ide viac. Komédia je najťažšia v tom, že ak nie je herec vtipný, tak to vie hneď, lebo ľudia sa nesmejú. Spätná väzba tam prichádza veľmi rýchlo.

Aj keď sme točili, bola som v rozpakoch a trošku v strese. Najprv som mala v kresle Petra Marcina, potom Kulyho a postupne som sa do toho dostávala. Keď som už cítila, že aj za kamerami sa sem-tam niekto pousmeje, tak mi to, samozrejme, dobre padlo. Ja mám stand-upy rada preto, lebo sa robia v kluboch a tam reakciu od diváka máme hneď. Takže viem, či to vyšlo, alebo nie. Keď sa to takto natočí, chýba tam reakcia, čo si doma divák pri televízore povie, keď to pozerá.

V rámci vašich stand-upov sa nevyhýbate ani pálčivým témam, ako je alkohol či sex. Aké bývajú reakcie publika, lebo naše Slovensko je niekedy pomerne konzervatívne?

Áno, sme konzervatívni, ale stand-up je žáner, ktorý nie je pre každého. Je to klubová záležitosť. Neviem si ani predstaviť, že by sa stand-up dal do telky. Tam by musela byť cenzúra a už by tam nebola sloboda, ktorá ma na tom baví. Humor je tam, tu a teraz. Je to pre ľudí, ktorí prídu na stand-up, takže tí už asi vedia, do čoho idú.

Keďže ľudí zabávate, zaujímalo by ma, čo zabaví vás?

Mňa zabávajú bežné veci. Som veľmi rada, keď sa môžem smiať. Doma sa smejem často a často vďaka humoru prežívam aj nepríjemné veci. Napríklad, keď sa s mužom hádame, tak sa zrazu na seba pozrieme a v jednej chvíli nám to príde veľmi smiešne. Ja už z toho píšem stand-up, lebo viem, že to bude dobrý materiál, ktorý sa dá použiť. Muž to už na mne vidí a nakoniec sa celá hádka skončí jedným veľkým smiechom, čo je veľmi príjemné.

Blížia sa veľkonočné sviatky, dodržiavate doma tradície?

Nie. Vyrastala som v meste a nejako sme tieto tradície nedodržiavali.

Čiže veľkonočné ráno u vás vyzerá ako hociktoré iné?

V pondelok asi schytám trochu vody, to áno. Túto tradíciu priniesli môj otec aj brat. Na to som pripravená aj s dcérou, že nás chlapci oblejú. Ale verím, že veľmi nežne. (úsmev)

Sviatky strávite doma s rodinou alebo si niekam vyrazíte?

Ideme na výlet. Teším sa, že tam budú štyri dni voľna, takže pôjdeme niekam na chatu alebo do prírody.

Aké typické jedlá a dobroty si pripravujete alebo ste si v minulosti pripravovali?

Pamätám si, že k tomu patrí údená šunka a chren.

Ste taký ten klasický typ gazdinky, čo doma vyvára a vypeká, alebo si radšej doprajete jedlo s obsluhou a komfort s tým spojený?

Nie som asi typická gazdinka. Sem-tam rada varím, keď mám na to dostatok času a chute, ale koláče a kysnuté cesto som ešte neskúšala.

Asi by ste na to ani veľmi nemali čas.

Čas by sa asi aj našiel, ale keď ten voľný čas mám, radšej ho trávim inak ako v kuchyni. Ale keď si sama seba predstavím v budúcnosti, tak raz tomu možno prepadnem. Moja mamina tak isto začala vypekať, až keď sa stala babkou. Takže možno v sebe ešte mám skryté rezervy a keď raz budem babka, tak aj ja spravím dobré buchty. (smiech)

Pýšite sa peknou postavou. Športujete alebo skôr si strážite, čo zjete?

Strážim si, čo zjem a to odjakživa. Ja nie som typ, čo by mohol zjesť čokoľvek, takže si dávam pozor. Šport ma veľmi nechytil, takže sa nemôžem poriadne najesť a povedať si, že to vyšportujem. Preto si radšej strážim, čo zjem.

Čo si najviac ceníte na svojej polovičke?

Zmysel pre humor. (úsmev)

Máte nejaké muchy, ktoré na vás váš muž alebo okolie nemá rado?

Určite áno. Náladovosť a trochu bordelárstvo.

Ako momentálne trávite slnečné dni, pokiaľ nepracujete?

Snažím sa byť čo najviac s deťmi na ihrisku a, samozrejme, oddychujem.