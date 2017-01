Majk Spirit v obrovskom šoku: Jeho blízky kamarát spáchal samovraždu!

Smutnú rozlúčku s blízkym priateľom uverejnil Majk Spirit v nedeľu na svojom instagramovom profile. "Bráško, všetkým si nám zlomil srdce, ale chápem, že si to urobil, lebo niečo zlomilo to tvoje. Je mi smutno, že si mi nedal šancu ti v tom zabrániť, ale asi to tak malo byť...počkaj tam na nás doma", napísal Michal Dušička na sociálnej sieti.

V emotívnej správe apeloval aj na svojich fanúšikov, ktorí sa nachádzajú v ťažkej životnej fázy a pokúšajú ich temné myšlienky. "NIKDY SA NEVZDÁVAJTE! Žiadny problém nie je neriešiteľný, každá prekážka sa dá zvládnuť, všetko zlé prejde a čas to vylieči. Aj keď je život niekedy ťažký a krutý, nikdy sa nevzdaj, Sila je s tebou", odkázal Spirit.

