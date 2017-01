Záchranári zostali v pozore: Kronerová skončila v ľadovej Vltave

V akomkoľvek veku si môže človek dopriať zmenu a prekvapiť sám seba. Herečka Zuzana Kronerová to dokázala vo filme, ale aj v súkromí. Už čoskoro príde do kín film Bába z ledu, v ktorom ju uvidíte v ľadovej Vltave. Poslednou klapkou sa však jej plávanie v studenej vode neskončilo!

Ako ste zareagovali, keď ste sa dozvedeli, že z vás bude „ľadový medveď“?

Režisérovi Bohdanovi Slámovi som povedala, že v žiadnom prípade do studenej vody nevleziem. Na tom som trvala. Navrhovala som, aby sme to točili v lete, aby filmári postŕhali lístie zo stromov a nakašírovali polystyrénové ľadové kryhy. Neustúpil. A tak som si povedala, že je to zdravé a skúsim to. Scenár sa mi totiž veľmi páčil.

Vďaka čomu ste to nakoniec dokázali?

Som dobrá plavkyňa, ale kým som vošla do vody, vždy som v nej stála pol hodiny po členky a špliechala ju na seba. A to mala aj dvadsaťpäť stupňov Celzia! V lete pri mori som teda začala trénovať, aby som do nej vošla plynulo. Po týždni sa mi to podarilo. Doma som sa zasa placho sprchovala studenšou vodou a postupne znižovala teplotu.

V septembri som skúsila jazero Zlaté piesky a na prvýkrát som v ňom vydržala trištvrte hodiny. Tri dni nato som už bola vo Vltave chladnejšej o päť stupňov. Trénovala som niekoľko mesiacov pred nakrúcaním dvakrát týždenne, takže moje telo si zvyklo. Najchladnejšia voda, v akej som plávala, mala nula stupňov a bolo to úplne bezbolestné. Prekvapilo ma, že aj taký zbabelec ako ja to môže dokázať.

Zažili ste v hereckom či súkromnom živote okamihy, keď ste siahli na dno fyzických či psychických síl?

Divadlo i film sú pre mňa radostná činnosť, ak sa pri dobrom scenári stretne správna partia ľudí, ktorí si navzájom rozumejú. Našťastie, také chvíle z času na čas zažívam. Naposledy v divadle GUnaGU pri skúškach hry Viliama Klimáčka Herečky.

A čo sa týka námahy, čím je postava zložitejšia, tým je pre mňa príťažlivejšia. Filmovanie je pre mňa ťažšie, jednak fyzicky, keďže pracovnú zmenu často musíme potiahnuť do hlbokej noci. Takisto je veľmi náročné okamžite sa sústrediť na určitú situáciu a náladu.

V súkromí som zatiaľ prekonala samu seba neuveriteľným turistickým výkonom, keď som pred mnohými rokmi na Silvestra potme približne šesť hodín kráčala do strmého kopca v hmle a v snehu po pás na chalupu, ktorá bola v nadmorskej výške tisíc metrov. Vtedy som ešte nevedela, že odmenou za to, že som to dokázala, bude osudové stretnutie s mojím budúcim manželom…

Strážili vás počas nakrúcania Báby z ledu potápači?

Áno, všetko bolo perfektne zabezpečené, potápači – záchranári boli nielen pripravení pomôcť nám, ale dokonca nám robili figurantov. Pred kamerou každú scénu pre nás naskúšali. To znamená, že nám podľa pokynov režiséra a kameramana ukázali, kam máme v zábere doplávať. My herci sme išli už naostro, aby sme do studenej vody nemuseli ísť viackrát. Boli perfektní.

Neochoreli ste?

Hoci sme sa niekedy ocitli vo vode aj dvakrát denne, nie. Pred nakrúcaním som sa radila aj s lekárom. Povedal mi, že jediná kontraindikácia je, keď má niekto choré obličky. Je to demokratický šport, môžu ho robiť malé deti aj deväťdesiatnici. Zvládli to viacerí moji kolegovia, mnohí takisto ako ja, len kvôli nášmu filmu.

Skrátka, poctivo trénovali. Môj filmový partner Pavel Nový je na rozdiel odo mňa dlhoročný otužilec, studená voda mu veľmi pomohla dostať sa z ťažkej choroby (herec sa v roku 2007 na dovolenke na Cypre nakazil vírusom západonílskej horúčky a náhle ochrnul, pozn. red.). Obdivujem ho. Je to výborný človek, slniečko, teší sa z každého dňa.

Nie každá zrelá herečka je ochotná postaviť sa pred kameru v plavkách. Riešili ste to?

Chcela som. Hovorím režisérovi: Tak asi by som mala začať chudnúť. Ale on na to: Nie, neopováž sa, musíš mať na sebe nejaký tuk, aby ti nebolo zima. Tak som to neriešila. Určite by som sa neobetovala tak, ako to robia americkí herci, ktorí kvôli postave schudnú alebo priberú aj dvadsať kíl. Myslím si, že to nie je zdravé.

Vo filme bola Hana ochotná plávať v ľadovej vode kvôli novej láske, ktorá ju nečakane postretla. Prekonali ste sa niekedy v niečom aj vy kvôli partnerovi?

V tomto filme nejde len o to, že Hana prekoná strach zo studenej vody. To je len jedna z tém. Je to príbeh staršej ženy, ktorá žije len pre svoje deti a vnúčatá. Rieši ich problémy až do takej miery, že sa to dá nazvať sebaobetovaním. Je presvedčená, že nemá právo na vlastný život. Myslím si, že na Slovensku je takýchto žien veľa…

A ja? Na rozdiel od mojej filmovej hrdinky ma nikto nezneužíva ani netýra. Manžel ma veľmi nenásilne presvedčil, až nadchol pre turistiku aj pre beh na lyžiach. Aj keď dodnes tvrdím, že som skôr kaviarenský než športový typ (smiech).

Teraz ste ho zasa vy nahovorili plávať v studenej vode…

Nenahovárala som ho, asi mi závidel (smiech). Pravda je taká, že sa ku mne pridal raz, keď som sa išla okúpať v batizovskom bagrovisku. Bol chladný jesenný deň, krásna čistá voda, v ktorej sa odrážali nádherné tatranské štíty. Manžel neodolal. A keďže je odvážnejší než ja, dokázal to bez problémov. Pokračujeme v tom už druhý rok, chodíme raz do týždňa a sme dokonca členmi klubu ľadových medveďov. Sú tam senzační ľudia...

Keď spomíname filmovú Hanu, stretávate sa často s tým, že ženy potláčajú svoje vlastné ja a nevidia alebo nechcú vidieť, že sú len otrokmi svojho okolia?

Áno, mám však pocit, že to platí skôr pre moju a staršiu generáciu. Mladé ženy už rozhodujú o sebe samy, a mladí ľudia vôbec, čo je správne. Zdá sa mi však, že ich partnerské vzťahy trpia nedostatkom trpezlivosti.

Bolo vám vašej filmovej postavy ľúto? Ženy po päťdesiatke či po šesťdesiatke sa boja meniť svoj život, aj keď si uvedomujú, že sú nešťastné…

Cítim empatiu voči každej postave, ktorú hrám, či je to vo filme, alebo v divadle. Dokonca i keby bola negatívna, musím ju obhajovať. Ani moja filmová hrdinka Hana nie je jednoznačne kladná a bez chýb. Dôležité pre mňa je to, aby ju poľutovali diváci, alebo skôr aby jej držali palce v boji so sebou. Všetky ženy, ktoré majú odvahu zmeniť svoj život aj v staršom veku, nesmierne obdivujem. A tuho im držím palce.

Aj vy ste si počas manželstva, aj keď šťastného, vydobyli svoj autonómny svet?

Nemusela som. Vo svojej profesii mám možnosť ocitnúť sa každý večer v inom svete, v inom príbehu. Takže sa veľmi teším do toho svojho súkromného.

Vaši synovia z filmu Bába z ledu sa o vás veľmi nezaujímajú. S dcérou Terezou (30) a so synom Adamom (28) máte celkom iný vzťah.

Našťastie. Nechcem tvrdiť, že je to len zásluha nás rodičov. Azda len v tom, že svoje deti sme vždy brali vážne a počúvali ich. Vyrástli z nich otvorení, tolerantní ľudia, ktorí sa o mnoho vecí zaujímajú. A dokonca majú trpezlivosť aj so svojimi rodičmi.

S manželom Milanom Hladkým ste už vyše tridsať rokov. Ak sa vás dcéra opýta, ako obrusovať hrany v manželstve tak, aby prežilo, čo jej poviete?

Nuž, môžem odcitovať text svojej postavy z Klimáčkových Herečiek, ktorý je aj mojím životným mottom: „Manželstvo sa bez smiechu a humoru vydržať nedá…“

Ako ste strávili Nový rok a čo ste si zaželali navzájom?

Dlhoročnou tradíciou je naša návšteva v Južných Čechách. Zaželali sme si zdravie, šťastie a spoločne s naším kamarátom Bohdanom Slámom skočili na Nový rok do zamrznutého jazierka. Predtým sme, samozrejme, rozbili ľad.