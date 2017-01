Manželky a partnerky si museli dať pohov: Známi páni na plese vyvetrali krásne dcéry!

Podobne ako Boris Kollár, ktorý nechal svoju oficiálnu partnerku Andreu Heringhovú, ktorá ho doteraz vždy sprevádzala na Plese v opere, v sobotu večer doma a prišiel v spoločnosti dcéry Sašky, zavítal na túto udalosť so svojou dcérou i Janko Kuric či hokejista Rišo Lintner.

„Manželka bola zaneprázdnená inou charitatívnou akciou. Bohužiaľ sme sa museli takto rozdeliť, ale, samozrejme, ako hrdý otec som si to užíval. Kika tento ples so mnou veľmi rada navštívila. Užívala si to a, samozrejme, aj v spojení príjemného zážitku so zmysluplnosťou, lebo si uvedomuje, že výťažok z plesu ide na dobrú vec. Zhodou okolností sme Trenčania a centrum včasnej intervencie, kam poputujú peniaze, sa nachádza v Trenčíne. O to viac to bolo pre nás príjemnejšie. Stihli sme si aj zatancovať. Zdržali sme sa zhruba do jednej. Program bol fantastický,“ prezradil nám Lintner.