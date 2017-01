Marianna Ďurianová kedysi kolegovi Zápalovi poriadne ublížila: Teraz ho prosí o odpustenie!

Ďurianová sa v rozhovore pre týždenník Život priznala, že je s jej doterajším životom spokojná. A okrem toho, že sa vrátila aj k svojim kariérnym začiatkom, prišla reč aj na nástup do televízie Markíza. Marianna prišla do Záhorskej Bystrice v roku 2001 a takmer okamžite sa stala hviezdou ich spravodajstva. Bola by ňou zrejme aj naďalej, keby nevstúpilo do jej života dieťa.

„Do práce som sa nechcela vrátiť tak skoro, chcela som sa venovať synovi na maximum a bez stresu. Z Markízy ma však poprosili, aby som sa do správ zapojila aspoň čiastočne. Súhlasila som, no priznám sa, bola som z toho v strese. Hormóny fungovali naplno, nevedela som sa sústrediť na prácu, lebo mysľou som bola stále doma - či je malý v poriadku, či nie je hladný, ešte som dojčila, cítila som separačnú úzkosť aj za neho,“ priblížila svoje trápenie Ďurianová, ktorá nebola spokojná s rozhodnutím vrátiť sa späť do spravodajského kresla.

Keď prišla ponuka z TV JOJ, kde by si mohla byť paňou svojho času, dlho neváhala. Súhlasila, keďže relácia, na ktorej sa dohadovali, nemala ísť naživo. No ako už je známe, zo spolupráce napokon nič nebolo. Moderátorka si však nemyslí, že by urobila chybu. Len doplatila na svoju dôverčivosť. „Som totiž veľmi naivná a nechcem veriť tomu, že ľudia dokážu zámerne ubližovať,“ prezradila.

Žiaľ, aj sama niekomu ublížila. V Markíze sa po jej boku vystriedali traja partneri. Ľubomír Karásek, Rasťo Žitný a Jaro Zápala. No keďže Ľubomír aj Rasťo mali vážne dopravné nehody, ktoré predčasne ukončili ich kariéry, Zápala si to paradoxne odskákal od Marianny najviac.

„Chudák Jaro si to potom odo mňa zlízol. Ale pochopil to a to si na ňom cením. Dávala som mu pocítiť, že je tam len ako náhradník. A on pritom, chudák, za nič nemohol. Verím, že mi už medzičasom odpustil. Vedel, že to nie je namierené proti nemu, no cítila som sa ako dieťa, ktorému sa rozvedú rodičia a ono má zrazu macochu alebo otčima a musí sa s tým zmieriť. A časom sa aj zmieri,“ povedala Ďurianová, ktorá dodala, že so Zápalom si k sebe napokon našli cestu a zažili spolu kopu zábavy.