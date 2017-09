Markíza chcela ohúriť Chovancom, no šliapla vedľa: Paľo, si ako uspávač hadov!

Tolkšou o vyhrotených ľudských vzťahoch. Týmito slovami opísala televízia Markíza na svojom webe žáner novej relácie Nebezpečné vzťahy. Relácie, ktorá sa už dlhší čas teší veľkej obľube u našich západných susedov. Vzťahy, ktoré sa v šou rozoberajú, budú z rôznej oblasti. Partnerské, susedské či pracovné, no najmä poriadne konfliktné. Protagonisti tentoraz rozoberali neveru a rodinné problémy.

Takéto situácie si však v rámci televíznej tolkšou vyžadujú aj zdatného moderátora, ktorý rozvášnených aktérov dokáže dobre nasmerovať a udržať šou v napätí. „Máme na to rôzne metódy,“ vyjadril sa Chovanec pre markizácky portál. Možno ich má, ale zdá sa, že ich zabudol použiť. Úvodná časť bola totiž z jeho strany absolútne sterilná a nudná. Svedčia o tom aj komentáre, ktoré sa objavili na stránke televízie. „Myslím, že výber moderátora nebol veľmi šťastný. Napodobenie Honzu Musila nie je o. k.,“ napísala diváčka Jitka, ktorú doplnila Želmíra: „Ten moderátor nech radšej mlčí.“ Najväčšiu kritiku zožal Chovanec od diváka Miroslava. „Je to neskutočný prepadák. A Paľo Chovanec, to je čo? Veď to je úbohosť najhrubšieho zrna. To je legenda z Rádia Rock FM, a nie moderátor na projekt vysielaný na TV Barrandov,“ nedával si servítku pred ústa.

Ak v niečom mali diváci skutočne pravdu, tak v tom, že s výkonom Honzu Musila v obdobnej relácii na TV Barrandov sa Chovancov výkon nedá porovnať. Musil presne vie, kedy byť ticho, kedy situáciu upokojiť a kedy vybičovať účinkujúcich k nejakým výkonom. A už vôbec sa výkon markizáka nedá porovnať s tým, čo kedysi predvádzala Bára Štěpánová v relácii Trní, ale to je už celkom iná káva. Uvidíme, či sa Chovancovo moderovanie zlepší, alebo bude jeho zásluhou zaujímavý program zbytočne upadať.