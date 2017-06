Markízácka Farma má nového kráľa: Na trón si sadol východniar Miro!

Finále bolo ako vždy mimoriadne náročné. Poslední dvaja súťažiaci - Dávid aj Miro sa museli vyrovnať nielen s ťažkými disciplínami, ale aj drsnými podmienkami v štúdiu, pretože počas prenosu bolo mimoriadne teplo. Nakoniec všetky nástrahy záverečného súboja lepšie zvládol Miro a zvíťazil v pomere 3:1. Domov si tak odnáša nielen rešpekt ostatných kolegov, ale predovšetkým rozprávkovú sumu 75 000 eur!



"Na Farmu som išiel s tým, že chcem vyhrať, to je jasné. Posledné týždne som už tušil, že to môže prísť. Keď som sa posunul do finálovej štvorky, tak som bol rád, že som tam. Vo finále sme boli už len dvaja, tam išlo o to, že kto z koho. Disciplíny boli veľmi náročné. Mal som dosť," prezradil víťaz Farmy v markízáckom Teleráne. "Najsilnejší moment - včera posledná otázka, na ktorú som odpovedal správne," dodal.