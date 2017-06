Markizácka redaktorka otvorene o chvíľach strachu: Díler ma držal pod krkom!

V posledných týždňoch na Slovensku rezonovala téma zlodejského gangu, ktorý vyčíňa v bratislavskom Starom meste. Zlodejkám bola vytrvalo na stope redaktorka Kristína Kövešová a aj keď na prvý pohľad pôsobí ako krehká, mladá slečna, v skutočnosti sa investigatívnym témam venuje už dlhú dobu. Nebezpečné a nepríjemné situácie pri svojej práci zažíva takmer denne. S televíznym štábom sa vybrala do Mexika, aby sa stretla s bývalým mafiánskym bossom, na Ukrajine mapovala vojnovú situáciu a celkom slušne pozná aj obyvateľov bratislavského Pentagonu.

Viackrát jej doslova išlo o život a našli by sa aj situácie, kedy potrebovala ochranku a niekoľko dní nevychádzala z domu. Prečo našla záľubu práve v takýchto vážnych reportážach? "Ja by som nepovedala, že sú nebezpečné, ale takéto témy sú dôležité a v podstate je to o ľudoch. Mojou povinnosťou je ísť s ním do konfrontácie a natočiť si ich. Zistiť prečo to robí, ako to robí, pýtať sa ho, tlačiť na políciu, aby sa problém vyriešil," prezradila Kristína, ktorá žiaden veľký strach a obavy nepociťuje. "Ja ten strach mám asi menší a asi si to ani neuvedomujem, vidím to skôr z reakcii od iných ľudí. Nie som hrdinka, ktorá sa zoberie a ide," reagovala.

Nezabudla však spomenúť aj zážitok, kedy mala počas reportáže obavy, čo bude ďalej. "Zažila som, že ma aj díleri držali pod krkom, či vyhrážky. Pamätám si keď ma jeden díler držal a ja som naňho tak pozerala. Hovorím mu vieš keď mi ublížiť, ty budeš mať problém. Ďalší trestný čin. Treba vedieť s nimi komunikovať a nejako im to vysvetliť. Nehovorím, že to vždy platí, ale zatiaľ to vždy dobre dopadlo," dodala, no nezabudla poznamenať, že niekedy išlo poriadne do tuhého a nebolo jej všetko jedno. No vo svojom povolaní redaktorky krimi sa rozhodne našla. Kiežby bolo takých odvážlivcov viac.