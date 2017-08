Markizácka rosnička Mirka Almásy šokuje: Prečo už nemôžem mať deti!

Markizácka rosnička Mirka Almásy je už pár rokov dvojnásobnou maminou. Vždy však túžila aj po dievčatku. Život jej však doprial dvoch junákov. Aj keď jej manžel by ešte jedno dieťa chcel, ona ho mať už nemôže.

„Môj muž by prijal ešte ďalšie dieťa, on nemá problém, že sme starí, ale ja už určite nie. Máme dve zdravé deti, chvalabohu, klopem si na drevo. Aj keď som ešte chcela dievčatko, ale keďže som ho nestihla do 40-ky, už to riskovať nebudem. Ja hlavne zo zdravotných dôvodov už nemôžem. Mala som dva cisárske a tretí sa už neodporúča. A vo vyššom veku nebudem riskovať problémy, to určite nie,“ prezradila nám Almásy.

„Už ma aj lekár upozorňoval, že keďže mám krvnú skupinu Rh negatív, mohla by som potratiť. Tretí plod by mi telo vypudilo, už keď by som otehotnela. Veľmi by som už riskovala tretím tehotenstvom. Dokonca som nedávno čítala, že my s negatívnou krvou sme mimozemšťania, a nie ľudia,“ smeje sa známa markizáčka, ktorá sa tak musí „zmieriť“ s tým, že dievčatka sa už nedočká.