Markizáčky Vavrinčíková a Hospodárová priznávajú: Rok plný šťastia a bolesti

1. Keby ste mali bilancovať, ako by ste zhodnotili tento rok?

2. Na čo ste najviac hrdá z pracovnej a zo súkromnej stránky?

3. Dávate si novoročné predsavzatia?

4. Kde strávite Nový rok?

5. Ako ste trávili Silvester v tínedžerskom veku? Domáca pohodička alebo bujará párty.

6. Dodržujete nejaké špecifické silvestrovské tradície?

7. Veríte v predpovede a horoskopy?

8. S čím sa budete musieť v roku 2017 popasovať?

9. Čo si želáte do nového roku?

10. Chystáte sa tento rok na zimnú dovolenku?

Lenka Vavrinčíková

1. Rok 2016 bol z môjho pohľadu veľmi dobrý. Najpodstatnejšie je, že som ho spolu s mojimi blízkymi prežila v zdraví a to je asi tak všetko, čo k tomu môžem povedať. Ja totiž nemám rada niečo také ako bilancovanie alebo hodnotenie.

Snažím sa žiť tak, aby som sa už veľmi neobzerala za tým, čo bolo, ale sústredila sa na to, čo je tu a teraz. Ľahko sa to hovorí, ale ťažšie sa to aplikuje v praxi. Preto sa nerada zamýšľam, čo bolo dobré a čo zlé. Držím sa názoru, že keď sme zdraví, nie je sa na čo sťažovať.

2. Z pracovnej stránky som veľmi vďačná televízii Markíza, že som mala šancu byť súčasťou projektu Tvoja tvár znie povedome. Bol to skvelý zážitok a ľudia ma mali možnosť spoznať z inej stránky, ako ma vidia v štúdiu pri predpovedi počasia. Oprášila som trošku svoje detské skúsenosti.

A v súkromí som šťastná, že mám za sebou rodinu, skvelého muža a kamarátky, jednoducho ľudí, ktorí mi vytvárajú zázemie, kde sa rada vraciam, a je jedno, či som veselá, alebo smutná. Viem, že keby sa stalo čokoľvek, sú tu pre mňa a ja sa im snažím tento pocit opätovať.

3. Nie, novoročné predsavzatia si nedávam. Mávam predsavzatia, že od pondelka. Týka sa to však najmä cvičenia a fyzickej aktivity, keďže sa takmer vôbec nehýbem a veľmi by som chcela. Nie pre štíhlu líniu, ale pre zdravie a endorfíny. Snažím sa, ale veľmi mi to nejde.

4. Na Nový rok pracujem, takže tento rok to bude trocha komorné. Pravdepodobne budeme doma s kamarátmi. Už to veľmi neprežívame. Spravíme si príjemný večer.

5. Ako tínedžerka som to veľmi prežívala. Už v septembri sme sa dohadovali, kam pôjdeme na chatu, robili sa nákupné zoznamy, brali sa lyže a odchádzali sme už po sviatkoch. Takých Silvestrov bolo viac než dosť a niektoré boli aj veľmi bujaré.

6. Ani nie. Od detstva neznášam petardy a všetko, čo vybuchuje. Doteraz nechápem, aký to má zmysel hádzať po chodníkoch a z balkóna len tak pirátov a robiť hluk. Ohňostroj je aspoň vizuálne zaujímavý, ale tieto výbušniny mi nespôsobujú ani radosť, ani zábavu. Keď som bola malá, doma sme si na balkóne zapálili prskavky a bolo.

7. Čiastočne verím, no závisí od človeka, ktorý ich zostavuje, a aj od toho, či sú šité na mieru, alebo nie. Priznám sa, že si ich aj prečítam, ale väčšinou vypustím z hlavy. Verím konkrétnym ľuďom, ktorých poznám a mám s nimi skúsenosti. Napríklad moja kamarátka Oľga, ktorá pracuje aj s numerológiou. Tej verím, a keď mi poradí, väčšinou ju počúvnem.

8. Nič konkrétne, čoho by som sa bála alebo mala pred tým strach, ma zatiaľ nečaká, tak uvidíme. Veľmi rada by som sa popasovala s nejakými cestovateľskými snami. Chcela by som sa napríklad pozrieť na Island, tak uvidíme, či sa mi to podarí.

9. Želám si len jedno, a to zdravie. Život nie je ľahký. Sťažujeme sa na prácu, na vzťahy, na peniaze, ale keď sme zdraví, vždy máme možnosť zabojovať a urobiť niečo pre svoje šťastie. Keď ma trápia nejaké hlúposti, musím si to často pripomínať.

10. Veľmi by sme chceli skúsiť bežky. I keď som slabý lyžiar a zlyžujem len tzv. „somársku lúku“. Zimu a sneh mám však rada, ale tým, že nelyžujem od detstva, mám už teraz strach začať naplno lyžovať. Bežky sa mi zdajú pokojnejšie a bezpečnejšie. Tak uvidíme.

Janka Hospodárová

1. Pre mňa to nebol práve najpríjemnejší rok. Stratila som niekoľko blízkych bytostí a to, žiaľ, definitívne. Každá chyba sa dá napraviť, každý neúspech sa dá prekonať, smrť je však definitívna a nemenná a ja som ju tento rok stretla pričasto a veľmi bolestne. Zostáva mi len byť vďačná za to, že som na tých, ktorí odišli, vôbec v živote natrafila.

2. Hrdosť mi nie je vlastná. A ako som povedala, bol to pre mňa ťažký rok, niet sa veľmi čím chváliť, a aj keby sa bolo, tak to neurobím. Teším sa, že sme v mojej novej relácii Šťastný domov pomohli ôsmim sociálne slabým rodinám s prerábkami ich obydlí, ktoré by bez nás nezvládli. Tiež sa teším, že som pomohla nájsť domov niekoľkým zvieratám, že sme s kolegami potešili malých onkologických pacientov. Pomoc ma veľmi napĺňa a hovorím to úprimne.

3. Jediné predsavzatie, ktoré som si v živote dala a splnila si ho, bolo, keď som si pred 16 rokmi kúpila svojho koňa Diorka a som rada, že som ho dodržala. Čas s ním bol a stále je úžasný. Predsavzatia si začiatkom roka však nedávam.

Pocit, že mám vo svojom živote niečo zmeniť, prichádza skôr po akýchsi lekciách osudu. Tento rok mi ukázal, že chvíľ s milovanými má byť o veľa viac, že máme milovať celým svojím srdcom, tešiť sa zo života tak, ako to vedia deti a zvieratká a vážiť si to, čo práve mám, lebo už zajtra môže byť všetko inak.

4. Silvester našťastie strávim v práci.

5. Silvestrovskú párty na chate som veru raz zažila, no myslím, že som v tom čase mala 17 rokov. Priznám sa však, že ma to príliš nenadchlo. (úsmev)

6. Samozrejme, šumivé víno a blahoprajné telefonáty po polnoci blízkym musia byť. (úsmev)

7. Prečítam si ich, ale myslím si, že minimálne polovica je v našich vlastných rukách... či skôr v mysliach.

8. To zatiaľ netuším, poviem vám to o rok.

9. Viac empatie, múdrosti, dobroty, lásky a láskavosti všade okolo nás.

10. Ale áno, chystám sa s priateľmi do Talianska. Minulý rok som sa lyžovať nestihla, o to viac sa teším tentoraz.