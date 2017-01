Máziková to poriadne roztočila: Takto opaľovala mladých zajačikov

Eva Máziková je priam povestná svojou dobrou náladou, sebavedomím a neskutočnou energiou, ktorú by jej mohli závidieť aj o polovicu mladšie ženy a že to je ozaj pravda dokáže aj v zábavnej šou Hviezdna párty. Energická speváčka, ktorá navštívi markizácku obývačku Andreja Bičana, to totiž poriadne roztočí s mladými fešákmi. Herca a speváka Filipa Tůmu i trénera a moderátora Martina Šmahela jednoducho strhne svojou nekonvenčnou povahou.

Zabávať sa budú samozrejme aj ostatní, ktorých Máziková rozosmeje svojimi vtipnými hláškami s nemeckým prízvukom. Spolu s ňou sa už dnes večer o 21:40 môžete tešiť na Emmu Drobnú, Natáliu Puklušovú, Martina Šmahela, Filipa Tůmu a Romana Pomajba.