Michal David sa stále trápi: Spomienky na milovanú dcérku († 9) ho rozplakali

Davidova dcérka bola ako iné deti. Až do chvíle, keď začala byť čoraz viac unavená. Keď išli k doktorovi, diagnostikovali jej leukémiu, ktorá nabrala rýchly spád. Miška podstúpila tri chemoterapie, no potom na jej telo zaútočil vírus. A jej organizmus to už nezvládol. Dievčatko zomrelo v nemocnici.

David vtedy prišiel o to najcennejšie, čo mal, a bolesť ho prenasleduje stále. Aj keď sa pred Vianocami vybral odreagovať do chatovej dedinky v Liptovskej Štiavnici, pod ťarchou spomienok sa rozplakal. S majiteľom miestnej kúrie, kam sa prišiel najesť, ho totiž spája rovnaký osud.

Čítajte viac Slovenský Aspen: Kam odložila Ďurianová syna a čo si Vitteková neodpustila na svahu

Obaja stratili deti v dôsledku leukémie. Miška - dcéra Michala Davida, zomrela ako 9-ročná v roku 2000 a dcérka Róberta Pavelku Natálka odišla v roku 2011 ako dvojročná. „Spomínali sme na naše nebohé dcérky a aj sme si trochu poplakali,“ povedal spevákov hostiteľ.