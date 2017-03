Milionárska veselica v nedohľadne: Vieme, prečo Mendrejová a Hatina stále odkladajú svadbu!

Zaľúbenci spolu vychovávajú už dve deti, no svoj vzťah zatiaľ neplánujú zoficiálniť. A to napriek tomu, že svadba už bola doslova na spadnutie. Narušila ho však nečakaná autonehoda. Hatina sa totiž pred troma rokmi zranil na dovolenke. Jeho stav si vtedy vyžadoval okamžitú operáciu priamo na Malorke s následným leteckým prevozom na kliniku v Bratislave.

A hoci odvtedy už prešlo dosť dlhé obdobie a podnikateľ sa teší dobrému zdraviu, situácia sa nezmenila a stále nie sú manželmi. Prečo? Denisa, ktorú sme stretli pred pár dňami počas nadačného dňa najväčšej automobilky v Bratislave, na otázku, ako to dopadlo so svadobnými plánmi, odpovedala s úsmevom.

„Dajte pokoj! Zatiaľ nijako. Vôbec to neriešime. Nejako sme to posunuli na neurčitý čas, lebo vtedy tam boli zdravotné okolnosti, potom jedna nehoda, druhá nehoda, tak sme to posunuli. Priznám sa, že už máme dve deti a človek ani nepotrebuje ten papier,“ prezradila bývalá misska, ktorá povedala, že so snúbencom si spokojne nažívajú a fungujú spolu aj bez svadby.