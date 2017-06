Miro Žbirka ostal na festivale v Trenčiansych Tepliciach v šoku: Prečo sa mu na tvári objavili slzy?

Uplynulý víkend to v Trenčianskych Tepliciach žilo Park Film Festom, kde získali ocenenie viacerí uznávaní umelci. Medzi nimi sa objavil aj spevák Meky Žbirka (64). Hudobníkovi udelili cenu Umelcova misia, no od organizátorov potom dostal niečo, čo mu vtlačilo slzy do očí.

Meky Žbirka Autor: Emil Vaško