Mladá redaktorka Leona († 32), ktorá náhle skonala na Silvestra: Posledné minúty pred smrťou!

Z jej smrti sú v šoku všetci, ktorí ju poznali, vrátane celej televízie, pre ktorú pracovala ako regionálna redaktorka z Nových Zámkov. O jej posledných chvíľach sa vyjadrila jej kolegyňa Zuzana Hanzelová, ktorá ju náhodne stretla iba niekoľko hodín pred smrťou.

Leona trávila posledné dni v roku na lyžovačke so svojou rodinou. Prvotný šok prišiel vo chvíli, keď mala v piatok spadnúť na svahu. Zrejme práve pre zdravotné problémy. Náhle zle jej však prišlo opäť v sobotu a urýchlene vyhľadala lekársku pomoc. Vybrala sa na pohotovosť do Brezna, kde však už upadla do bezvedomia, preto ju previezli do nemocnice v Banskej Bystrici. Žiaľ, tam zomrela.

„Informujeme často o tragédiách ľudí, ktorých nepoznáme. Ťažké je to vždy, no o kúsok ťažšie, keď ide o kolegyňu. S Leonou sme sa stretli pred tromi dňami náhodou v Bystrej v lyžiarskom obchode. Vystískali sme sa, zoznámila som sa s jej rodinkou a ešte sme krátko podebatovali. O živote, o lyžovačke, o všetkom. Leona bola ako vždy vysmiata, srdečná a vtipná,“ opísala Hanzelová stretnutie s Leonou, pričom nemala ani to najmenšie tušenie, že bolo ich posledným.

„Profesionálka, ktorá bola spolu s Ivanou Ratkovskou rozhodne naša najlepšia reportérka v regióne. Vždy veselá, vždy najlepšie a ochotne poradila, keď som jej volala s radou o pomoc. Leona bude chýbať. Svojej rodine, priateľom, ale aj nám v RTVS. Venujte jej prosím myšlienku. Aj jej babám a manželovi," dodala zdrvená Hanzelová.