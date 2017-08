Modelka Michaela Kocianová: Úplne zbláznená do jednej veci!

Michaela počas roka stihne navštíviť množstvo dovolenkových destinácií. No keďže pracovne je poriadne vyťažená, veľa času na oddych jej neostáva. Ako blondínka najčastejšie relaxuje? ,,Čas strávený pri mori ma nabíja energiou a považujem to za dokonalý relax, tento rok ma úplne uchvátil ostrov Mykonos,“ prezradila Michaela. Dovolenkové obdobie sa jej však už pomaly končí a čakajú ju dôležité pracovné povinnosti a finále súťaže Elite Model Look, ktoré sa koná 30. augusta v Prahe.