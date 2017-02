Moderátorka Lucia Forman Habancová musela dcérke oznámiť, že otecko zomrel: O najťažšom rozhovore jej života

Hoci Lucia a Dávid statočne bojovali, zákerná rakovina bola silnejšia. Moderátorkin manžel prehral svoj boj predminulé leto. Ako vníma stratu otecka malá Lara? „Na Dávida sa pýta, čo je logické, pretože sa o ňom jednak rozprávame, jednak vidí fotky a vidí, že sú rodiny, kde je aj niekto iný ako mamina. Zatiaľ to chápe detským rozumčekom,“ prezradila v rozhovore pre Rytmus života Habancová.

„Neklamala som jej, povedala som jej pravdu, samozrejme, s citom. Vždy mi to trhá srdce, pretože to je to najťažšie, keď sa ma na to pýta. Nechcela som ďalšiu etapu začínať klamstvom. Príde škola a podľa mňa je lepšie, keď na to bude nejakým spôsobom pripravená a vie o tom, než keby jej to mal povedať niekto iný,“ povedala Lucia, ktorá si v tomto nešťastí uvedomila, že si musíme užívať každý deň.