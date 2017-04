Moderátorka Vera Wister, ktorá sa momentálne rozvádza: Našla si nového chlapa?

Vera Wisterová, ktorá v minulosti dlhé roky randila s lídrom kapely IMT Smile Ivanom Táslerom, s ktorým už dokonca plánovala aj rodinu, našla napokon šťastie v náručí cudzinca. Za toho sa zhruba po dvoch rokoch randenia tajne vydala na jeseň 2010. Jej vyvoleným sa stal Izraelčan Jeremy Hulsh (38), ktorému sľúbila lásku na celý život pred šiestimi rokmi v jeho rodnom Tel Avive.

A práve tam Wisterová momentálne rieši rozvodové papiere. Moderátorka do Izraela vycestovala aj s ich spoločnými synmi Harlowom (5) a Theom (2). Vera, ktorá po svadbe síce ostala žiť v zahraničí, po druhom pôrode sa však v roku 2014 rozhodla presťahovať na Slovensko, zatiaľ čo otec jej dvoch detí rozbiehal hudobný biznis v Izraeli. Manželstvo na diaľku si teda vyžiadalo svoju daň.

Časté presúvanie medzi dvoma krajinami dalo moderátorke poriadne zabrať, navyše si tam nemohla nájsť prácu a aj preto ju to ťahalo naspäť do Bratislavy, kde sa jej pracovné ponuky začali len tak sypať. Napriek tomu, že Jeremy za svojou rodinkou na Slovensko vždy pricestoval, keď mu to práca dovolila, dvojica viac-menej fungovala na diaľku. A teda je nad slnko jasné, že jeden z manželov po čase nájde útechu v náručí tretej osoby.

A nebol to Wisterovej muž, ale podľa našich informácií samotná moderátorka. Ako sme sa dozvedeli od zdroja z okolia známeho páru, Vera sa má už nejaký čas stýkať s novým chlapom. „Áno, má niekoho. Stretáva sa s mužom z Bratislavy, ktorý sa venuje podnikateľským aktivitám,“ povedal nám dobre informovaný zdroj. Či práve nový muž po jej boku môže za definitívny rozpad už jej dlhšie nefungujúceho zväzku, alebo za rozpad jej rodiny môže veľká diaľka, vie iba ona sama. Vera nám do uzávierky nereagovala na telefonáty.