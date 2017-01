MÓDNA POLÍCIA: Evita po pôrode chudá ako laň, Dangl v teplákoch a Mórová v čapici a bez mejkapu!

Evita Urbaníková 8/10

Autorka knižnej predlohy Všetko alebo nič Evita Urbaníková stavila na krátke biele šaty s volánikovými rukávmi, v ktorých vyzerala ako školáčka. Povedali by ste o nej, že sa v novembri stala trojnásobnou mamou? Spisovateľka sa predviedla iba dva mesiace od pôrodu v neuveriteľnej forme. Nedajú sa jej však nevytknúť lesklé silónové pančušky, ktoré sa už nejaký ten piatok nenosia.

Táňa Pauhofová 8/10

Hlavná hrdinka filmu Táňa Pauhofová, ktorá si zahrala Lindu, opäť ukázala, aká vie byť elegantná a zmyselná. Širšie nohavice nad členky sú IN už nejakú tú dobu, rovnako aj oversize košeľa a v Táninom prípade vidno, že v móde je skutočne doma. Škoda, že na tejto snímke nevidno jej zaujímavé lodičky, ktoré mali hrubší priesvitný opätok.

Diana Mórová 4/10

Diana Mórová, ktorá vo filme dabuje českú herečku Petru Hřebíčkovú, nemohla chýbať na slávnostnej premiére Všetko alebo nič. Herečka pôsobila, akoby odbehla rovno od sporáka a hodila si na seba prvé, čo jej prišlo pod ruku. Rovnako je nevysvetliteľná jej vizáž, na ktorej si absolútne nedala záležať. Svedčí o tom aj jej čiapka, ktorú si dala dole až po pár minútach, ako dorazila na premiéru. Prekvapením je tiež to, že nebola absolútne nalíčená.

Adela Banášová 9/10

To, že Adela pri svojom o 11 rokov mladšom partnerovi Viktorovi Vinczem výrazne opeknela, sa už popísalo veľa. My s tým môžeme opäť iba súhlasiť. Vzťah s markizákom jej dokonca uberá aj na veku. Banášová slávnostnú premiéru Všetko alebo nič moderovala a k tomu zvolila aj mierne výraznejšie líčenie, ako sme u nej bežne zvyknutí. Adela tento večer poňala rockersky, keď si ku koženým úzkym nohaviciam zladila čiernu koženú bundičku.

Klára Issová 7/10

Česká herečka Klára Issová, ktorá si vo filme zahrala Lindinu najlepšiu kamarátku Wandu, na premiére rovnako zažiarila ako jej herecká kolegyňa Táňa Pauhofová. Klára síce zvolila konzervatívny outfit, ktorý by sa hodil skôr nejakej manažérovej sekretárke, no odpúšťame jej to.

Andrea Pálffy Belányiová 7/10

Jojkárka Andrea Pálffy Belányiová sa na filme poriadne zabávala a rovnako jej nechýbal ani úsmev na tvári po celý čas na raute. Belányiová je svetlým príkladom toho, akoby ani nestarla. Svedčí o tom aj jej outfit, aký zvolila pre tento večer. Ten jej ubral minimálne desať rokov. Pohodlné čierne šaty po kolená a ku nim riflová bundička so sovičkovou brošňou. Outfit oživila zelenou kabelkou známej značky, ktorej cena sa pohybuje okolo 300 eur.

Wanda Hrycová 6/10

Producentka Wanda Hrycová má svoj pôrod už doslova na spadnutie. No ani to jej nezabránilo, aby si prišla pozrieť Evitin film Všetko alebo nič. Hrycová svoje tehotenstvo vo vysokom štádiu zakryla jednoduchými čiernymi šatami po kolená, na ktoré zvolila červený vzorovaný tenší vlnený kabátik.

Lucia Forman Habancová 5/10

Vdova a bývalá moderátorka TA3 Lucia Forman Habancová príliš neohúrila. Šedými nohavicami, ktoré doplnila členkovými čižmičkami a bielym topom síce nič nepokazila, no nevysvetliteľný je jej opasok, ktorým svoj casual outfit totálne zaklincovala.

Dano Dangl 7/10

Režisér, scenárista a zabávač Dano Dangl prišiel v čiernych nohaviciach, v ktorých pôsobil, ako by mal na sebe tepláky. Možno hlavne pre bielu šnúrku, ktorá mu vpredu nepekne visela. Danglovi však treba pochváliť rafinovaný rolák, ktorý vyvolával dojem, že má na sebe aj vestičku.

Bibiana Ondrejková 5/10

Herečka a moderátorka Bibiana Ondrejková stavila na pestrosť. Jej ružová krikľavá tunika sa nedala prehliadnuť. U Bibiany máme menšie výhrady k jej lesklej pleti, na ktorú si mohla naniesť matný púder alebo make up. Rovnako jej póza vyvoláva dojem, akoby kabelkou pred svojím telom maskovala pár kíl navyše.