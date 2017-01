MÓDNA POLÍCIA: Cica Mauréry, Feldekovej kostnaté kolená a herečka zo ZOO ako vo vreci!

Zuzana Kanócz 8/10

Herečka Zuzana Kanócz sa po dlhšej dobe ukázala v spoločnosti. To, že jej dve deti jej dávajú poriadne zabrať, sa odrazilo aj na jej postave. Zuzana totižto výrazne schudla, aj keď v jej prípade sa dá povedať, že nikdy nemala nejaké kilá navyše. Kanócz pôsobila v krátkej šedej sukničke ako školáčka. Nepochopiteĺné sú však jej ponožky, ktoré jej vytŕčali spod členkových čižmičiek.

Zuzana Mauréry 9/10

Na párty k seriálu Tajné životy II nemohla chýbať predstaviteľka hlavnej postavy Zuzana Mauréry. Herečka dorazila v čiernom outfite s kvetovanou sukňou. Mauréry je známa svojím konzervatívnym štýlom a nevýraznými outfitmi, tentokrát však veľmi príjemne prekvapila. Kožená bundička a celková kombinácia outfitu ju výrazne omladila.

Szidi Tobias 8/10

Szidi Tobias sa v spomínaný večer predviedla vo výbornej nálade. Herečka ukázala, že sa nebojí farieb. Kožená áčková sukňa s trblietavým šedým topom jej veľmi pristala. Škoda však toho kožúšku, ktorý si nedala pred fotením dole.

Silvia Petöová 7/10

Po dlhšej dobe sa v spoločnosti ukázala aj Silvia Petöová, ktorá si tiež zahrá v druhej sérii seriálu Tajné životy. Ryšavka stavila na klasiku - čierne úzke nohavice, čierny top a predĺžené čierne sako, čo doplnila vysokými semišovými čižmami. Outfitom príliš neohúrila, ale ani naopak nič ním nepokazila.

Katarína Feldeková 6/10

Dcéra spisovateľa Ľubomíra Feldeka Katarína Feldeková tiež zavítala na večierok k pokračovaniu seriálu Tajné životy. Feldekovej ťažké obdobie, je zdá sa, už zažehnané, o čom svedčí jej úsmev na tvári. Jej kostnaté kolená v modrých šatách sa však prehliadnuť nedali.

Anna Šišková 5/10

Herečka Anka Šišková stavila na ultra krátku sukňu, ku ktorej si zladila svetrík s bielym golierom. Lesklé čierne pančušky však mohla radšej vymeniť za matné alebo tenké silonkové čierne pančuchy. Zbytočný bol aj kamienkový opasok, ktorý mala okolo pása.

Daniela Pribullová 3/10

Herečka Daniela Pribullová šliapla poriadne vedľa. Vo svetrových pásikavých šatách pôsobila ako vo vreci. V Danielinom prípade bol tento outfit veľmi zlá voľba.

Judita Hansman 5/10

Juj! Herečka Judita Hansman si zo skrine vybrala vzorované čierno-biele legínsy, a to rozhodne nemala robiť. Zbytočne si pokazila celý dojem inak pekného outfitu. Namiesto nich si mohla skôr dať čierne nohavice alebo obyčajné čierne legínsy.

Kristína Greppelová 4/10

Herečka Kristína Greppelová schovala svoje ženské tvary do voľnej modrej košele, pod ktorú si dala dokonca ešte top. Modré zvolila aj nohavice. Zlatá retiazka okolo pása je v tomto prípade viac ako zbytočná. Lepšou voľbou by bola zapásaná košeľa do nohavíc a zapnutá až po krk, alebo naopak úplne rozopnutá a s topom inej farby ako modrá.

Nela Kočišová 10/10

Nela Kočišová prišla svojho manžela podporiť, ktorý tiež účinkuje v druhej sérii Tajné životy, aj so svojimi dvoma dcérami, pričom staršia si v seriáli zahrala spolu so svojím otcom. Nela síce prišla celá v čiernom, no jej cit pre módu sa nedá spochybňovať. Kožený kabátik pôsobil veľmi štýlovo. Akurát, ktovie, či jej nebola zima na prsty na nohách, keďže jej členkové čižmičky mali otvorenú špičku.