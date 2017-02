MÓDNA POLÍCIA: Omladnutá Studenková, Celeste si zabudla nohavice a Tkáčová odhalila bruško

Zdena Studenková 9/10

Herečka Zdena Studenková bola jednou z krstných rodičov projektu Vierky Ayisi. V momente, keď sa Studenková objavila na akcii, všetkým vyrazila dych. keď dala dole zo seba čierny kožuch, predviedla svoj šik outfit, ktorým schovala do vačku zopár prítomných dám. Známa herečka tentokrát slušivý kostým nechala doma a stavila na casual style, ktorý jej nesmierne pristal. V čiernych nohaviciach s vreckami na bokoch a tričku s mačacou potlačou pôsobila takmer o 20 rokov mladšie. Zdeni, klobúk dole.

Celeste Buckingham 7/10

Celeste Buckingham prišla tiež podporiť svoju kamarátku Vierku Ayisi, na ktorej krste spieval aj jej bývalý frajer Matěj Vávra. Speváčka na prvý dojem vyzerala, akoby si zabudla v ten večer nohavice. Jej krátke trblietavé strieborné šaty skôr pôsobili akoby mala na sebe dlhé tričko. Chválime však čiernu tzv. bomber bundičku, ktoré sú teraz veľmi trendy.

Iveta Tkáčová 8/10

Manželka milionára Patrika Tkáča Iveta podobne ako Zdena Studenková všetkým vyrazila dych. Povedali by ste o nej, že je už dvojnásobná mama? O Tkáčovej je známe, že je dlhé roky vášnivou tanečníčkou, čo sa odráža aj na jej postavičke. Brunetka sa na krst vyzbrojila sexi outfitom, ktorý pozostával zo sukne a krátkeho topu, v ktorom odhalila holé bruško. 34 rokov by jej hádal asi iba málokto.

Vierka Ayisi 8/10

Vierka Ayisi stavila na lesklé bledoružové nohavice so zvýšeným pásom, ku ktorým si zladila priesvitný top rovnakej farby. Bledomodré lodičky si zladila s kvietkami, ktoré mala ako potlač na tričku, podobne ako jej listová bordová kabelka, ktorá jej tiež ladila s kvietkami na spomínanom tope. Celkový outfit je šik, no Vierke opäť pridal pár rokov navyše, čo v jej prípade v poslednej dobe nebolo po prvýkrát.

Paviel Rochnyak Bendler 7/10

Kaderník Paviel, ktorý je v šoubizových kruhoch známy už niekoľko rokov, výnimočne nešokoval. Svoje chlpaté "papuče" nechal tentokrát doma a obliekol sa do klasiky. Kombináciou čierna a biela nič nepokazil. Akurát jeho brošne v tvare ruží a Chanel odznaky boli možno zbytočné.

Dáša Mamba Šarközyová 7/10

Herečka a speváčka Mamba tiež nemohla chýbať na krste svojej kamarátky Vierky Ayisi. Oversize svetre sú túto sezónu IN, no nie, keď vám presvitá spod nich ružová podprsenka. Lepšou voľbou by bola podprsenka telovej farby alebo v takom odtieni, v akom je Mambin sveter. Speváčka v ten večer zrejme netúžila byť za sexi vyzývavú dámu, ako sme u nej zvyknutí.

Lucia Mokráňová 5/10

Niekdajšia víťazka markizáckej Farmy Lucia Mokráňová stavila na army štýl. Latexové legínsy v kombinácii s tenkou bundou s maskáčovým vzorom sú dobrá kombinácia, Lucii však zvýraznili mierne nedostatky.