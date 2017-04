MÓDNA POLÍCIA: Švidraňová takto dogabaná ešte nikdy nebola, Mórová ako šedá myš a Dubasová, to čo si na seba navliekla?

Barbora Švidraňová 2/10

Barbora Švidraňová zrejme v spomínaný večer nemala absolútne svoj deň. Inak sa nedá vysvetliť táto jej kombinácia, v ktorej sa predviedla na krste kapely Funkiez. Herečka a speváčka síce pred pár dňami šokovala príjemnou zmenou, keď si predĺžila vlasy a prefarbila si ich nahnedo, no jej cit pre módu až taký pozitívny veru nie je. Btrunetka sa možno chcela vrátiť do čias socializmu, kedy boli moderné takéto látky. Absolútne nepochopiteľné pre nás sú jej čierne pančušky na štýl "samodržiek", ktoré boli v tomto prípade úplne zlou voľbou a totálnym krokom vedľa. O čižmách nad kolená nehovoriac. Barbora, je nám to ľúto, ale chce to zrkadlo...

