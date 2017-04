MÓDNA POLÍCIA Takto sa nahodili na hrad: Odhalená Senášiová, Rakarová ako z osady a spľasnutá Richterová!

Ako to dopadne, keď sa stretnú slovenské modelky, herečky a moderátorky na jednom mieste? Prítomní páni nevedia, kam skôr pozrieť. Inak tomu nebolo ani počas víkendu, keď sa naše známe tváre zišli na Bratislavskom hrade a nahodili sexi mini a vysoké štekle. No ktorej to príliš nevyšlo? Hlasujte v ankete na konci článku!