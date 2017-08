MÓDNA POLÍCIA z DOD Markízy: Judínyová v dráždivej čipke, TWiiNSKY s presvitajúcimi bradavkami a Čírová s kurióznym doplnkom na nohe

Televízia Markíza v sobotu opäť otvorila brány svojim verným divákom a fanúšikom. Na Deň otvorených dverí, ktorého hlavným mediálnym partnerom bolo naše vydavateľstvo News and Media Holding, ich zavítalo do Záhorskej Bystrice až neuveriteľných 28–tisíc. Návštevníci zo všetkých kútov Slovenska sa prišli stretnúť s markizáckymi seriálovými i moderátorskými hviezdami, medzi ktorými nechýbala Erika Judínyová, Nela Pocisková, Diana Hágerová, Miriam Kalisová, Mirka Almásy či Lenka Vavrinčíková. Ako sa prítomné dámy vystrojili do Záhorskej v tento horúci letný deň?