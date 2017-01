MÓDNA POLÍCIA z Krištáľového krídla: Müllerová ako bohyňa, Šebová vyrazila dych a Partlová? Posúďte sami!

Mirka Partlová 8/10

Mirka Partlová sa počas slávnostného večera objavila aj na pódiu, keď odovzdávala cenu víťazovi jednej z kategórii. Herečka zažiarila v bielej dlhej róbe s hlbokým výstrihom, pri ktorom mala čo robiť, aby sa jej nestala malá nehoda a neukázala to, čo nechcela. U Mirky chválime aj vyčesaný účes a jemný mejkap.

Soňa Müllerová 9/10

Soňa Müllerová podobne ako Mirka Partlová stavila na nežnú bielu. Moderátorka v bielych šatách pripomínala bohyňu Afroditu. V nežných šatách až po zem s odhaleným ramenom predviedla štíhlu postavičku ako prútik.

Zuzana Šebová 10/10

Zuzana Šebová svojou dokonalou vizážou a nádhernými vlasmi všetkým vyrazila dych. Herečka žiarila na všetky strany. Voľba fialovej róby jej veľmi sadla.

Mária Čírová 8/10

Speváčka Mária Čírová vymenila po svojom vystúpení bielu róbu za trblietavé zlaté legínsy, ku ktorým zvolila zlato-čierne trblietavé sako.

Karin Haydu 7/10

Karin Haydu sa počas slávnostného večera ocitla aj na pódiu, kedy odovzdávala cenu laureátovi krištáľového krídla. Herečka sa predviedla v bielej róbe so striebornými kamienkami. Na jej mieste by sme však volili menej výrazné náušnice.

Dominika Cibulková 7/10

Naša najlepšia tenistka Dominika Cibulková, ktorá bola nominovaná v kategórii Najlepší športovec, sa na galavečere ukázala v róbe od módneho návrhára Borisa Hanečku. Kombinácia zamat a čipka z nej však zbytočne spravili prísnu dámu, od ktorej má táto vždy pozitívne naladená športovkyňa v bežnom živote ďaleko. Dominika opäť prevetrala svoje hriešne drahé šperky známej luxusnej značky.

Celeste Buckingham 7/10

Celeste Buckingham spríjemnila odovzdávanie cien Krištáľové krídlo svojím vystúpením spoločne s raperom Vladisom. Speváčka možno aj preto zvolila pohodlný outfit na pánsky štýl v podobe úzkych čiernych nohavíc s predĺženým sakom. Vo večernej róbe by sa jej asi ťažko vžilo do spoločného dueta so spomínaným raperom. Buckingham opäť predviedla výrazné líčenie, ktoré jej však ako zvyčajne už, pristane.

Jozef Vajda s manželkou Júliou 7/10

Populárny herec nemohol tiež vynechať túto udalosť. Galavečer si vychutnal v spoločnosti svojej manželky Júlie. Tá zvolila čiernu-zlatú kombináciu, len možno zbytočne veľmi prečipkovanú. K výraznej sukni možno mohla voliť menej nápaditý top a rovnako aj kabelka mohla byť skôr jednej farby.

Katarína Brychtová 8/10

Herečku a moderátorku Katarínu Brychtovú chválime za výber večernej róby. Po pár trapasoch s jej outfitmi, v ktorých sa predviedla v poslednej dobe, Katka konečne ukázala svoj šarm a eleganciu. Listová kabelka zlatej farby bola príjemným oživením k jej čiernym šatám s rafinovane riešenými ramienkami na jej dekolte.

Zuzana Haasová 8/10

Zuzana Haasová si Krištáľové krídlo užila v spoločnosti svojho manžela Martina. Herečka sa ocitla tiež aj na pódiu, kedy mala tú česť odovzdať cenu jednému z ocenených. Haasová sa zverila do rúk módnej návrhárky Michaely Ľuptákovej, ktorá pre ňu vybrala čiernu trblietavú róbu s odhalenými ramenami.

Helena Krajčiová 8/10

Herečka Helena Krajčiová bola moderátorkou slávnostného večera. na pódiu žiarila v podobnej, trblietavej róbe ako Zuzana Haasová.

Silvia Šuvadová 5/10

Silvia Šuvadová žije väčšinu roka v Amerike, no momentálne je opäť na Slovensku. Herečka tiež patrila medzi dámy, ktoré nevynechali Krištáľové krídlo. Silvia predviedla netradičnú róbu. Vrchná časť modrých kvetovaných šiat samostatne by jej možno svedčala oveľa viac. Rovnako šperk mohla radšej nechať doma a zvoliť namiesto neho náušnice.